Clara Brugada toma protesta como Jefa de Gobierno

"No tenemos derecho a fallar, soy una mujer que persevera y que no se detiene.

que he caminado y seguiré caminando. Como mujer, como luchadora social y ahora como jefa de gobierno seguiré luchando. La ciudad de México seguirá será la tierra de las utopías, viva la Ciudad de México, viva la Presidenta Claudia Sheinbaum y viva el Congreso de la Ciudad de México", fue con lo que Clara Brugada terminó su mensaje.