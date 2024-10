4T en CDMX debe construir poder ciudadano y popular; que la capital siga siendo una ciudad democrática, justa y feliz: Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada aseguró que la Cuarta Transformación (4T) no solo debe ganar elecciones, también debe construir poder ciudadano y popular para resolver las necesidades, así como profundizar la democracia, la paz y la justicia.

En el Teatro Metropolitan, la mandataria local expuso que la corrupción está erradicada y quienes robaron al pueblo ya no regresarán al gobierno.

“Hoy la Cuarta Transformación debe no solo ganar espacios de gobierno, sino también construir poder ciudadano y poder popular que haga que sus gobernantes cumplan. Hay que llevar un mensaje a la gran Ciudad: la vieja política de la corrupción está muerta, murió el 2 de junio y ya no se va a recuperar, quienes le roban al pueblo de México no van a regresar, están moralmente derrotados y también electoralmente”, afirmó.