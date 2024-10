"Esto es un caos": Dana devasta el Aeropuerto de Valencia, hay al menos 62 muertos y decenas de desaparecidos

El impacto de Dana ha dejado al menos 62 muertos y decenas de desaparecidos en la gota fría más implacable de las últimas décadas en Valencia, España. La situación se encuentra crítica para los españoles, al punto que el Ministerio de Defensa ha habilitado morgues portátiles, ante el temor de encontrar más cadáveres, conforme se limpien las calles y los escombros de las intensas lluvias.

Una de las afectaciones más particulares ha sido en el espacio aéreo, luego de que se cancelaran más de 40 vuelos y se cancelaran decenas más por las condiciones climáticas extremas. Las fotografías en las redes y los medios de comunicación han evidenciado la furia de Dana en el Aeropuerto de Valencia.

Sin embargo, durante las primeras horas de este miércoles el Aeropuerto de Valencia informó que los vuelos han retomado sus operaciones paulatinamente. Las aerolíneas reubicarán a los pasajeros que no pudieron volar el pasado martes, según información de Aena, empresa española que gestiona el espacio aéreo.

"Llevo casi 6 horas en el aeropuerto de Valencia. Me aburro, me duele la espalda porque no hay asientos suficientes y tengo hambre porque no me voy a gastar ese dineral. Help".