Morena Nayarit fija los valores que pedirá al candidato que busque relevar a Miguel Ángel Navarro Quintero

El Movimiento de Regeneración Nacional en Nayarit comienza a pensar en el relevo que habrá en la entidad una vez que termine el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, actual líder local. La dirigente del partido en la entidad, Elizabeth López Blanco, consideró que aquellos interesados en candidatearse rumbo a la gubernatura en el 2027, deben estar a la altura de lo que el pueblo necesita.

De acuerdo con la representante del partido en la entidad, es necesario que los aspirantes hagan trabajo a ras de suelo y se presenten ante la ciudadanía para que esta los conozca a ellos y a su trabajo.

“No hay mejor forma demostrarse como una verdadera opción más que trabajando", dijo.

El actual gobernador ha tenido un gobierno estable y sin contratiempo. FOTO: Presidencia.

¿Qué valores debe tener el nuevo candidato de Morena en Nayarit?

A unos años de que se lleve al contienda para el relevo de Navarro Quintero, la funcionaria dijo que es necesario que los interesados cumplan con ciertas características que se piden a todos los abanderados de Morena y las cuales han caracterizado a sus perfiles a lo largo de los años.

López Blanco explicó que además de generar un vínculo y cercanía con la gente, los aspirantes deben demostrar tener capacidad para el cargo. Esto incluye la aptitud para tomar decisiones, saber administrar y responder ante crisis.

Además de esto, comentó que los que quieran ser candidatos deben demostrar ser inteligentes, pero sobre todo, buenos seres humanos que sean empáticos con los demás.

La dirigente local indicó que se buscará a una persona capaz. FOTO: Especial.

Es necesario fomentar la inclusión en Nayarit: Elizabeth López

También reconoció que en los municipios de Nayarit, todavía hace falta fortalecer la inclusión y el fortalecimiento de los grupos que se consideran vulnerables, pero la ciudadanía debe fortalecer con sus líderes y gobernantes ya que es algo que se repite cada tres o seis años:

“Espero que vayamos poniendo más atención en estos aspectos para que nadie se sienta fuera y que todos nos reconozcamos con la misma capacidad” puntualizó.

Morena tiene perfiles incluyentes y frescos

Elizabeth López Blanco también expresó su alegría y satisfacción al informar que la primer diputada con discapacidad, Jessica Torres, quien es invidente, recibirá un reconocimiento en el Congreso de la Unión, lo cual demuestra la inclusión de la 4T y el fortalecimiento para grupos vulnerables.

Respecto a los nuevos alcaldes de los distintos municipios de Nayarit, la representante de los morenistas en el estado dijo que se hará un llamado para que se manejen con la honestidad que requiere el pueblo, con transparencia, humildad y sobre todo seguir trabajando y seguir fortaleciendo al Movimiento de Regeneración Nacional para respaldar el la primer presidenta de México, bajo los tres principios de Morena: No mentir, no robar y no traicionar.

El grupo político controla la mayor parte de las entidades en el país. FOTO: Archivo.

Morena Nayarit envía un mensaje a los que se manifiestan a favor del Poder Judicial

En otro tema, maestra Elizabeth, hizo un llamado a los trabajadores del Poder Judicial que continúan manifestándose:

“Creo que hay libertad de expresión, se pueden seguir manifestando, creo que las cosas están muy claras, la reforma ya fue aprobada, sin duda alguna, la doctora Claudia tiene una visión muy clara de lo que se necesita para seguir funcionando como país y para seguir mejorando en las condiciones que se deben tener para seguir teniendo ese margen de maniobra en cuestión financiero y en otro tipo de sectores, pero poco a poco conforme pase el tiempo, ellos se van a dar cuenta que no se pretende lastimar a nadie”.

Finalmente extendió la invitación por parte de Morena Nayarit, a las y los jóvenes para que sean escuchados y sepan que su voz cuenta, para que participen en el “Segundo Festival al Ritmo Juvenil”, este sábado 5 de octubre a las 11:00 a.m.

Este evento se llevará a cabo en la colonia 2 de agosto, en la cancha de usos múltiples, en el que habrá un torneo de futbol para jóvenes de 14 a 21 años, el Mercadito Expo Emprende y la presentación artística de talentos nayaritas.