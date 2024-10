Ken Salazar reprocha: "me sorprendente que México no pueda decidir “victoria” sobre la captura de “El Mayo"

El embajador Ken Salazar reprochó al Gobierno de México que no pueda considerar como una “victoria” la detención de los presuntos narcotraficantes Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada.

En conferencia de prensa en la nueva sede de la Embajada de los Estados Unidos en México, Ken Salazar aseguró que se ha entregado la información con que se cuenta y realizó una cronología de las comunicaciones de las agencias de los Estados Unidos con la SRE y la FGR.

“Las investigaciones tienen que seguir y van siguiendo, pero ahí estamos en esa comunicación con el gobierno de México. A mí me sorprende tanto que no se puede decir ‘victoria del pueblo de México’, ‘victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado así como los resultados por los últimos tres años’, es lo que les puedo decir, no lo puedo decir más francamente”, afirmó.

Reiteró que desde el 25 de julio se mantiene comunicación con las autoridades mexicanas.

Foto: Antonio Nava/ EL HERALDO

Ken Salazar expuso que del Secretario Antony J. Blinken y el fiscal general Merrick Garland son personas incorruptibles y honestas.

Aclaró que el gobierno de Estados Unidos no montó ningún operativo para la detención de Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada.

“Ya lo hemos explicado, el secretario Blinken, el fiscal Garland, y esto lo puedo decir sin excepción, las personas más auténticas, sin corrupción, diciendo lo que es la verdad. Entonces qué fue lo que dijo el secretario Blinken: no se llevó a cabo ningún operativo policial en México, no era nuestro avión ni nuestro piloto, ni nuestra gente, el piloto no era contratista ni empleado del gobierno de Estados Unidos ni ciudadano estadounidense, no sé qué se puede decir más claro”, indicó.

Foto: Antonio Nava/ EL HERALDO

