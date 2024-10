Feminicida de la niña Liliana Guadalupe podría ser un asesino serial: "era violento", dicen sus vecinos

Un nuevo feminicidio ha causado conmoción entre los y las mexicanas. Se trata del caso de Liliana Guadalupe, una niña de tan solo 12 años de edad, quien fue asesinada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. De acuerdo con primeros reportes, la menor de edad fue localizada sin vida la tarde del pasado miércoles, luego de que fue reportada como desaparecida. Aparentemente, su cuerpo fue enterrado en el patio de la casa de su agresor, un hombre llamado Víctor José "N".

Según información de sus familiares, Liliana salió de su domicilio el pasado 19 de octubre, cuando pretendía ir a vender dulces y gelatinas a la calle. Sin embargo, sus familiares acudieron a las autoridades luego de que la menor no regresó a su casa. Tras la denuncia, la policía realizó cateos en diferentes casas de la colonia Barrio Colón - donde la menor fue vista por última vez -, hasta que encontraron sus restos enterrados en el patio de una vivienda.

Agresor de Lupita sería un feminicida serial: "era violento", dicen vecinos

Ahora, nueva información de redes sociales sugiere que el agresor de la niña, un chef llamado Víctor José "N" podría ser un asesino serial, que ha operado por años. Sin embargo, las autoridades no han confirmado este hecho, ni tampoco han informado sobre indicios de un posible asesino serial. Cabe mencionar que el sospechoso se encuentra prófugo de la justicia y la Fiscalía del estado ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que ayude a su captura.

Tras las acusaciones en contra de Víctor José "N", sus vecinos y conocidos han utilizado las redes sociales para evidenciar que el hombre supuestamente era una persona violenta. En uno de los videos, compartidos en redes sociales, se dio a conocer la pelea que el sujeto sostuvo con uno de sus vecinos, donde se le ve amenazando e intimidando. Otras personas han agregado que el sujeto tiene antecedentes de violencia, pero ninguna autoridad ha confirmado los hechos, por lo que únicamente son testimonios de quienes lo conocen.

¿Qué se sabe sobre el caso de Liliana Guadalupe?

Decenas de personas piden justicia para Lupita.

Después de su desaparición, los familiares de Lupita comenzaron a vigilar la casa del sospechoso, esto luego de que revisaron las cámaras de seguridad y hablaron con testigos que habían visto a la menor de edad. Luego de darse a conocer que los restos de la niña si fueron encontrados dentro de la casa del sospechoso, la hermana de la víctima - Laura Patricia - rompió el silencio y habló con medios de comunicación sobre el caso de su hermanita.

"También nosotros estuvimos día y noche velando esas casas, desde esa esquina donde ella no pasó a más. Yo lo único que quiero es justicia para mi hermanita", dijo la mujer para medios locales. Agregó que su hermana no le hacía daño a nadie: "no le hacíamos daño a nadie, no sé por qué le quitaron mi vida. En redes sociales anda ya la foto de ese hombre que le quitó la vida, yo lo único que sé es que queremos justicia para que ella descanse en paz" comentó.

