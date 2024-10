Pedirá Cabildo a PC de Tampico evalúe árboles a punto de caer en cementerios

Tras la caída hace unos días de un enorme árbol en el interior del Cementerio Municipal de Tampico, el que está ubicado en la avenida Miguel Hidalgo, el Cabildo va a solicitar que tanto la oficina de Ecología como de Protección Civil hagan una evaluación de qué otros árboles son un riesgo para los visitantes al camposanto, así lo indicó el edil porteño Martín Castellanos Castelán.

Dijo que por fortuna no hubo personas heridas por este desplome reciente, pero es importante, insistió, que no se vuelvan a plantar árboles en ese sector para no tener caídas con los años, problemática en la que inciden los propietarios de tumbas porque son justamente ellos lo que ponen las plantas.

Caída de árbol antiguo en cementerio. Foto: Baldemar Mijangos

Advirtió que el departamento de Ecología municipal deberá hacer un estudio para que sean podados o retirados los árboles, y en conjunto con Protección Civil se puedan retirar otros más para evitar mayores riesgos a la comunidad.

Detallan que en esta ocasión no hubo personas lesionadas pero la situación pudo ser otra

Después de la revisión del acontecimiento de detalló que los daños sólo afectaron algunas lápidas sin ninguna afectación humana, pero se exhortó a los responsables del espacio a cumplir con mayores normas de seguridad.

"Sólo afectó (ese desplome) algunas tumbas, y en esa cuestión entra Servicios Públicos de forma inmediata, aquí la cuestión es que debe haber comunicación porque quien también debe de intervenir es Protección Civil, o sea, PC municipal para ver la cuestión de proteger digamos al ciudadano que ande por ahí", precisó.

Árbol caído sobre calle. Foto: Archivo

"Sí hay, sí hay más árboles, pero necesitamos hacer el estudio, que lo haga Ecología, ese impacto que puede darse lo manifieste a través de un dictamen, y ese se lo pase tanto a Protección Civil como Servicios Públicos que va a ejecutar la poda del árbol o el corte del árbol en su momento; pero de antemano en la oficina de Cementerios se les ha dicho a los propietarios que no deben de sembrar árboles, sobre todo que van a crecer mucho para evitar que haya destrozos en las mismas fosas", completó.

Ya había una advertencia previa a la que nadie hizo caso.

En una evaluación que hizo Protección Civil en el pasado gobierno municipal en 2023 se detectaron otros seis árboles más antiguos que estaban a punto de caer tanto por su gran tamaño como por su deterioro por la edad.

Cabe destacar que dentro de los principales peligros que existen al no quitar los árboles antiguos de varias zonas de la entidad están los daños a inmuebles o personas, ya que estos por su tamaño, frondosidad y años pueden caerse sin mucho trabajo.

Algunas de la situaciones que pueden propiciar la caída de árboles antiguos son las fuertes ráfagas de viento, las lluvias o la colocación de diferentes cosas que afecten directamente su peso.

