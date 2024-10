Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte desconoce norma técnica que socializan con transportistas

La normativa de movilidad en Jalisco que será la base para decidir la tarifa en el transporte público, aún no está terminada o al menos no ha sido compartida con el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, pese a que ya se socializa con transportistas por parte de la Secretaría de Transporte.

Yeriel Salcedo, académico del ITESO quien representa a la universidad en el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, y además es el actual coordinador del mismo, señala que no conocen el documento que se está socializando con los transportistas y le solicitará a la Secretaría de Transporte que se comparta la propuesta.

Señaló que si bien sostuvieron tres reuniones para revisar las normas técnicas de tarifa social, tarifa técnica y la norma de calidad de servicio, solo se compartieron algunos puntos que consideran son necesarios para integrar en la normativa de movilidad, sin embargo al desconocer el documento que ahora se socializa con los transportistas, no tienen la certeza de que se les haya tomado en cuenta realmente en sus comentarios.

Pedirán una socialización del documento con los transportistas

"Vamos a pedir que se nos entregue la versión final que se está socializando... Entonces, es por eso que hoy en ese correo si le diremos, oye, pues antes de que se siga socializando este documento, primero lo queremos ver nosotros para ver si realmente se tomó en cuenta la voz del Observatorio o simplemente las reuniones al final no dieron para que nos incluyeran todo lo que nosotros propusimos", comentó.

Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transporte, encabezó una reunión con concesionarios, en donde se dice que se presentó el borrador de la Norma Técnica para la actualización y modificación de tarifas del transporte público.

Detallan que ajuste a tarifas no se aplicará de manera inmediata

Este documento normativo, que debe revisarse por ley, no implica un ajuste inmediato en las tarifas del pasaje, sino que establece las bases para futuros cambios cuando sea necesario y desde el Observatorio señalan que no se tienen plazos para publicarse por lo que insistieron que no debe llevar prisa y si al concluir la actual administración no se ha terminado la normativa, será con la siguiente administración estatal que se continúe con los trabajos.

"Un documento base que para cuando haya o se convoque a la comisión tarifaria que es donde se determina o se hace el análisis de cuánto va a ser la tarifa de transporte público próximamente. Entonces, porque sí lo que decíamos, a ver, pues aquí no hay prisa, si sale en esta administración, sale, y si no, pues la siguiente. Entonces porque no hay un documento, no hay una un reglamento, una ley no tiene que estar la norma publicada, no. Entonces, y eso fue lo que sí se puso como muy en la mesa con Diego y fue lo que hasta él reconoció que no había prisa", aclaró Yeriel Salcedo.

El actual gobernador Enrique Alfaro ha insistido en el compromiso de no aumentar la tarifa, la cual es de 9.50 pesos, diferenciada con descuentos a partir de programas sociales para adultos mayores, personas con alguna discapacidad y estudiantes.

Sin embargo, la base para determinar en la siguiente administración si la actual tarifa se mantendrá, dependerá del análisis que se incluya en la normativa que se trabaja, luego de la presión que han manifestado públicamente concesionarios del servicio en donde argumentan que es "insostenible" debido al incremento en refacciones y combustibles.

