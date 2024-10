Vanessa Romero asegura que Claudia Sheinbaum no cometió desacato: "El amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales"

'No considero que exista un desacato por parte de ninguna de las autoridades', sostuvo Vanessa Romero. Cuartoscuro

Vanessa Romero, abogada y analista política, aseguró que Claudia Sheinbaum no cayó en desacato el negarse a eliminar la reforma al Poder judicial del Diario Oficial de la Federación en entrevista con Mario Maldonado para "Noticias de la Mañana" de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

"El amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales", explicó Vanessa Romero.

Refirió que no solo estamos ante un amparo o suspensión sino antes más de un centenar, alrededor de 140, "amparos que intentan detener el avance de la Reforma Judicial", el artículo primero de la Ley de Amparo detalla que es inconstitucional en contra de reformas constitucionales.

"Improcedente implica que los jueces de distrito no deberían ni siquiera admitir las denuncias", precisó Vanessa Romero.

Foto: Archivo

Recordó que en el artículo 51 de la misma ley se señala que "ningún juzgador a ningún nivel ni ministros ni magistrados ni jueces de distrito pueden conocer de asuntos en los que tengan interés personal eso implica que básicamente no tenemos ningún juzgador en México facultado para conocer de una reforma que los afecte directamente".

"No considero que exista un desacato por parte de ninguna de las autoridades", sostuvo Vanessa Romero.

Al ser cuestionada sobre la nueva propuesta de Morena de que el Poder Judicial no pueda recibir impugnaciones, dijo que su discusión debe ser sujeta a un debate muy extenso y explicado y no de una propuesta que se presente de un día para otro pero también afirmó que "me parece una propuesta innecesaria".

Sigue leyendo:

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum: minuto x minuto | EN VIVO

¿Cómo proteger a las niñas, niños y adolescentes de los peligros de internet? Expertos nos aclaran