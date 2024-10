El aire tóxico de una ladrillera pone en riesgo a niños en un kínder y una primaria en Jalisco

En la colonia Paraíso, ubicada en el municipio de El Salto, en Jalisco, los niños que asisten a la primaria Josefa Ortiz de Domínguez y al jardín de niños Pablo González Franco de la Torre enfrentan un grave riesgo para su salud debido a la cercanía de varias ladrilleras que operan a escasos metros de estos centros escolares.

Los padres de familia han denunciado que el humo y las partículas tóxicas emitidas por los hornos de estas ladrilleras han provocado problemas respiratorios y enfermedades recurrentes en los menores. Una madre de familia, Brenda, resumió la situación.

"Les da tos, les da gripa, alergias. El mío tiene asma, y antes de que salieran de vacaciones bronco-aspiró porque lo sacaron a física y cuando lo sacan a física es normalmente cuando están prendidos los hornos", dijo.

Piden evitar daños para los menores de edad. FOTO: Alberto Mariscal.

Los niños empiezan con gripes o alergias por la ladrillera en Jalisco

El testimonio refleja un problema frecuente entre los alumnos, muchos de los cuales presentan síntomas como tos persistente, gripes y alergias sin haberse expuesto a otros agentes más que a los químicos de las empresas de la zona.

Algunos padres de familia optan por alternar los días de asistencia de sus hijos a la escuela (un día sí y un día no), con la esperanza de reducir su exposición al aire contaminado; sin embargo, esta solución es solo parcial. Otra de las mamás, Angélica, destacó la constante exposición de los menores a estos contaminantes:

"Yo siempre que lo traigo al kínder, a veces está prendido eso y con todo el humo que hay, siempre le pega mucho a todo. Le he llevado al hospital y me dicen, no tiene nada, pero tiene una tos necia y toda la noche y no se le quita."

No solo es la ladrillera, los niños están en riesgo en estas escuelas de El Salto, Jalisco

Padres de familia y maestros han levantado la voz en repetidas ocasiones, solicitando la intervención de las autoridades municipales para reubicar las ladrilleras o tomar medidas que mitiguen los efectos de la contaminación. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una respuesta efectiva. Las peticiones firmadas por los tutores y presentadas ante el ayuntamiento no han derivado en acciones concretas.

Además de la contaminación generada por las ladrilleras, la infraestructura de la colonia Paraíso presenta múltiples deficiencias. Las calles sin pavimentar agravan la situación, ya que el polvo de la tierra se mezcla con las partículas tóxicas, creando un ambiente aún más nocivo para los niños. A esto se suma la inseguridad y la falta de iluminación en la zona, lo que representa un doble riesgo para los menores y sus familias.

Aseguran que algunos han comenzado a padecer alergias. FOTO: Alberto Mariscal.

Aunque existen terrenos disponibles a unos kilómetros de las escuelas que podrían ser utilizados para reubicar las ladrilleras, las autoridades no han avanzado en este tema. Mientras tanto, las familias siguen viviendo en un entorno que pone en peligro la salud de sus hijos cada día.

La situación en la colonia Paraíso es alarmante. Los niños de las escuelas cercanas a las ladrilleras están expuestos a un aire altamente contaminado, lo que ha generado problemas de salud generalizados. Los padres de familia y los docentes continúan esperando una respuesta de las autoridades, pero hasta ahora no se han tomado las medidas necesarias para proteger al alumnado.

Sigue leyendo

Kevin, acusado de asesinar a su propio primo en Jalisco tras discutir por un celular, fue vinculado a proceso

Trabajadores del Poder Judicial mantienen paro de labores en Jalisco