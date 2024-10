Recarga Telcel: esta es la red social que consume menos datos móviles

Recientemente la red móvil de Telcel se ha mantenido en las conversaciones de las redes sociales debido a diversos reportes de un elevado gasto de datos móviles, por lo cual los usuarios han cuestionado a la empresa si se ha realizado un ajuste en las tarifas de cobro del servicio celular.

Sin embargo, Telcel aclara en cada uno de sus contratos de telefonía que la empresa no maneja las redes sociales más utilizadas entre los usuarios (Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter y Whatsapp), por lo que si has notado que tus datos móviles ya no rinden como antes probablemente estés cometiendo errores que no tenías contemplados.

¿Cuál es la red social que consume menos datos con paquetes de Telcel?

Es importante mencionar que el Plan de Redes Sociales Ilimitadas de Telcel cuenta con políticas específicas en su contrato, que a su vez condicionan el uso "ilimitado" de redes sociales durante el período de contratación. Además, dependerá también de la red social que se utilice y cuáles sean las acciones dentro de la aplicación.

En base a las políticas de uso de Telcel, Whatsapp es la aplicación que cuenta con menos condiciones a la hora de poder utilizar el uso ilimitado datos, esto se debe principalmente a que, debido a que Whatsapp tiene mayor enfoque en la mensajería, las opciones de visualización de contenido secundario se reducen en comparación con redes como Facebook e Instagram.

Selecciona la opción y ajustes y pulsa en Almacenamiento y datos

Además, es posible configurar la app para evitar que las imágenes y archivos que recibas por parte de tus grupos y contactos se descarguen automáticamente, lo que representa un considerable ahorro de datos, especialmente si recibes una gran cantidad de mensajes e imágenes a lo largo del día.

Seleciona las opciones de "Ningún archivo" para que no descargue imágenes mientras utilizas tus datos móviles

¿Cuáles son los planes de Telcel?

Telcel ofrece planes desde 299 hasta mil 400 mexicanos, por lo que el precio dependerá de las necesidades de los usuarios y el nivel de datos que consuma de manera periódica. Los planes de la exitosa empresa de telefonía tienen distintas ventajas, incluyendo mayor cobertura, equipos telefónicos, paquetes adicionales y más beneficios exclusivos. Por tal motivo es tan importante elegir el plan más conveniente, por lo que a continuación presentamos las tarifas y sus distintos servicios.

TELCEL cuenta con distintos planes en base a las necesidades de los usuarios

Telcel Plus: 10 GB de Internet, redes ilimitaas, SMS ilimitadas, suscripción de Claro Video desde 499 pesos

Internet plus: 20 GB, redes ilimitadas (por promoción), Suscripción de Claro Video desde 699 pesos

Internet en tu Casa Plus: Internet ilimitado, 100 GB, velocidad de navegación de 20 Mbps, Suscripción de Claro Video desde 399 pesos

Internet + voz en tu Casa: internet, minutos y SMS ilimitados, 100 gb, velocidad de hasta 10Mbps, Suscripción de Claro Video, desde 399 pesos

Telcel VIP: Internet de 35 GB, redes sociales, minutos y SMS ilimitaos, Suscripción sin costo de Claro Video desde 1499 pesos

