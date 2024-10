Mis hijos me acompañaban a secuestrar: Valeria reflexiona sobre los delitos que la llevaron a estar condenada a 212 años en prisión

Valeria fue sentenciada a 212 años de prisión por secuestro, portación de arma y delincuencia organizada, afirmó que se arrepiente de los delitos que cometió pero reconoce que merece estar en la cárcel por el comportamiento que tuvo en el pasado al ser entrevistada por la activista Saskia Niño de Rivera para su podcast Penitencia que se transmite mediante YouTube.

La joven relató que proviene de una familia disfuncional y que cuando sus padres se separaron tuvo que refugiarse en la calle donde fue víctima de varios delitos entre ellos abuso sexual y a los 17 años conoció al que sería el padre de sus hijos del que más tarde se enteraría que era secuestrador, a los pocos meses de vivir con él se convirtieron en padres y lo detuvieron.

Valeria dijo que cuando su pareja se encontraba en prisión tuvieron tres hijos más pero como el estado les decomiso todo, se quedó sin nada de dinero para mantener a sus hijos por lo que lavaba ropa y hacía labores de limpieza pero le era imposible con cinco hijos, además el papá de sus hijos comenzó otra familia con una custodia por lo que decidió alejarse de él.

Foto: YouTube Penitencia

Volvió a tener contacto con sus padres y su papá le prestó una casa ara vivir ero no tenía ventanas ni puertas, no tenía donde dejar a sus hijos para ir a buscar un empleo, confesó que fue la necesidad la que la llevó a ver la salida fácil y caer en el crimen organizado ya que no tenía con qué alimentar a sus cinco hijos por lo que una noche decidió tomar un desarmador e ir a asaltar a unas personas, consiguió 200 pesos con lo que logró comprar unos pañales y leche para alimentarles, relató que al ver la felicidad de sus hijos pensó que esa era la única salida.

Por lo que contactó a otros dos conocidos con quienes se organizó para comenzar a secuestrar, consiguieron un carro y un lugar, así comenzaron un 2 de julio y la detuvieron un 25 de octubre, aclaró que sus compañeros comenzaron a hacerle daño a las víctimas y ella jamás estuvo de acuerdo e incluso la detuvieron cuando ella ya no estaba participando en los delitos.

"Dentro de su adicción ellos hacían cosas que no debían hacer", relató Valeria.

Foto: YouTube Penitencia

Valeria quería sacar dinero para poner un negocio, pero fue detenida cuando sus cómplices habían privado de la libertad a otra mujer y le pidieron que fuera a verla porque según estaba mal y se encontraba embarazada pero al acudir resultó que los hombres la habían violado y la fémina no estaba embarazada, ellos se salieron y fue cuando arribó la policía. Ella afirma que sólo participó en dos secuestros.

"Está es la vida que me tocó vivir y hay que aceptarla, son las consecuencias de lo que uno provoca", dijo Valeria.

Valeria reflexionó que ha cambiado mucho y que extraña mucho a sus hijos que ellos son lo mejor que le ha pasado en la vida y que trata de que tomen lo que ella pasó como un ejemplo para no cometer errores y seguir el buen camino además dijo que ahora sí se considera una buena persona porque sabe diferenciar lo que está bien de lo que está mal.

"Trató de enseñarles que todo lo que hice no me dejó nada bueno me dejó como muerta en vida en este lugar en la cárcel para siempre porque no tengo un fin... yo jamás voy a salir de este lugar", confesó Valeria.

