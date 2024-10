Sujeto halla 3 cuerpos abandonados en un pozo de agua en Hidalgo; todas eran mujeres, asesinadas en Zempoala

Esta mañana elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) localizaron los cuerpos sin vida de tres mujeres en la localidad de Téllez, ubicado en el municipio de Zempoala, donde presentaban heridas por impactos de armas de fuego.

De acuerdo con el reporte de la SSPH, una denuncia ciudadana anónima alertó sobre el descubrimiento de los cuerpos cerca de las inmediaciones del pozo de agua, cerca del rancho “Los Pilares” en un camino de terracería.

Mujeres no han sido identificadas

Las autoridades estatales señalaron que dos de los cuerpos se encontraban en la entrada del rancho, mientras que el otro fue hallado cerca de cien metros de distancia, aunado a que las víctimas vestían pants y sudaderas en colores gris, verde y negro, por lo cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por el delito de feminicidio.

SSPH acudió a la escena y acordonó la zona

FOTO: Especial



De la misma manera, las autoridades estatales localizaron múltiples casquillos percutidos de calibre de nueve milímetros, aunado a que tampoco han sido identificadas las víctimas por parte de las instancias estatales que acordonaron la zona.

Al respecto, la organización Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) refirió que este tipo de delitos no pueden permanecer en la impunidad, por lo que solicitaron a las autoridades estatales que se encarguen de esclarecer el crimen aprehender a las personas responsables de estos ilícitos.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de feminicidios en el estado se ha incrementado en este año con respecto a 2023, pues se contabilizaron 18 crímenes de este tipo, no obstante, diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos reclamaron que estos delitos se mantienen al alza y que no han sido esclarecidos por las autoridades estatales, pues no se documentan como feminicidios, sino como homicidios dolosos que se han acelerado en el territorio estatal.

Sigue leyendo:

Madre de Orlando sospecha que su hijo también fue asaltado tras el atropellamiento: "Empezamos a marcar y sonaba"

Bienestar de Madres Solteras 2024: ¿Cómo se puede solicitar el apoyo de 8 mil 800 pesos?