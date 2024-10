La elección de juzgadores es más cara que la presidencial, señala Uuc-Kib Espadas Ancona

El consejero del INE, Uuc-Kib Espadas Ancona señaló que la elección para los cientos de jueces, magistrados y ministros implicará un reto mayor al de la pasada elección presidencial, incluso en los costos.

En conferencia de prensa antes de impartir una plática en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, el consejero sostuvo que la elección pasada cada votante costó al erario 80 pesos, "presentaremos en los próximos días un Presupuesto para la elección judicial. Sería superior al de la elección presidencial pasada, es una opinión que aventuro", estableció.

Presupuesto que propondrán para elección

El consejero del INE conminó a la Cámara de Diputados que el presupuesto que propondrán lo entreguen sin recortes porque la calidad de la elección no debe abaratarse.

Añadió que la elección judicial en el próximo año implica retos nunca antes enfrentados por el organismo electoral como el tamaño de la boleta que, confió en que no sea muy grande porque dificultaría el cómputo en casilla y en las juntas distritales, así como metas logísticas.

Foto: Especial

"Si la elección fuera el próximo mes el INE no estaría preparado para hacerla, pero desde luego el primer domingo de julio del 2025 la elección estará lista", indicó.

El consejero del INE también calificó como "indebidas y un retroceso de gran magnitud" las reformas a leyes secundarias que otorgan mayores poderes a la Presidencia del INE, "ese no es el problema central, es que le dé nuevas atribuciones a la Junta General Electoral por encima del Consejo General", detalló.

El consejero Espadas Ancona respaldó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no encabezar el diálogo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y deslindar ese ejercicio a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, " el que no haya trato directo no significa que no haya diálogo que ya se abrió en otros espacios como el de la ministra (Norma Piña) con el diputado (Gerardo) Fernández Noroña", subrayó.

Foto: Especial

Respecto a las acciones de Inconstitucionalidad a la reforma judicial promovidas por los partidos de oposición y que Claudia Sheinbaum descalificó por no ser un asunto electoral, el consejero del INE sostuvo que aunque no tiene una posición absoluta y que hay precedentes de que una reforma constitucional no está sujeta a revisión jurisdiccional, puede haber contradicciones constitucionales y "no puede descartarse a priori que la Corte pudiera atender y resolver acciones de Inconstitucionalidad hasta ciertos límites, especialmente cuando se trate de cuestiones accesorias o estructurales del sistema político mexicano", adujo.

Sigue leyendo:

Senado inicia discusión de leyes secundarias para las elecciones de jueces y magistrados en 2025

Así será el proceso para la elección de Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial

DRV