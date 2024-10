Marko Cortés: "La CNDH es un cero a la izquierda, no funciona"

El senador y presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés Mendoza presentó una propuesta de reforma constitucional ante el Senado de la República, que busca que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sea electo mediante el voto popular de los mexicanos.

En conferencia de prensa, Cortés Mendoza destacó que la CNDH debe ser la "gran defensoría del pueblo", cuestionando la eficacia actual de la comisión y planteando la necesidad de una elección directa para otorgarle mayor legitimidad.

"La CNDH se ve más bonita calladita. Eso no le sirve para nada al país" Créditos: Especial

Al respecto, en entrevista con Mario Maldonado para el programa de Las Noticias de la Mañana, por Heraldo TV, Marko Cortés destacó que la CNDH debería ser la encargada de proteger a los ciudadanos ante abusos de autoridad de todos los niveles de gobierno. Sin embargo, lamentó que la actual titular no haya logrado ganar la confianza de la ciudadanía.

Hoy, tristemente, la CNDH es un cero a la izquierda; no funciona", afirmó Marko Cortés.

El líder panista criticó las propuestas de Morena que buscan mantener el liderazgo actual de la CNDH, argumentando que es necesario un cambio radical. Según Cortés, la CNDH necesita un liderazgo "más político y potente" que defienda efectivamente los derechos humanos de los mexicanos. Propuso que la titular de la CNDH sea elegida por voto directo y popular, con un enfoque en la autonomía y el compromiso social, en lugar de depender del respaldo presidencial.

Cortés se refirió a los recientes señalamientos sobre la gestión de Rosario Piedra Ibarra, incluyendo su silencio ante la militarización del país y la falta de pronunciamientos sobre incidentes graves, como la matanza de migrantes a manos de militares: "La CNDH se ve más bonita calladita. Eso no le sirve para nada al país", sostuvo Marko Cortés.

Comentó además que el PAN ya ha presentado su propuesta en la Cámara de Diputados y espera registrarla también en el Senado, buscando una transformación en la forma en que se elige y se gestiona la CNDH. "Es fundamental contar con un defensor que realmente escuche y responda a las necesidades de la sociedad", dijo Marko Cortés Mendoza.

El senador Marko Cortés, destacó la importancia de contar con jueces capaces e imparciales, en contraposición a un sistema que, a su juicio, se encuentra en riesgo de ser manipulado. Expresó que actualmente existe un "uno por ciento de congruencia" en la política y cuestionó la falta de argumentos sólidos para no permitir que la ciudadanía elija a los miembros de la Comisión.

No he escuchado uno solo que diga que no. Ojalá que podamos entrar en el debate técnico", dijo Marko Cortés, enfatizando la necesidad de un diálogo abierto sobre la reforma judicial.