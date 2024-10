Luis María Aguilar Morales, una voz valiente y defensora del Poder Judicial

El ministro Luis María Aguilar Morales es una voz valiente en defensa de la independencia del Poder Judicial, aseguró la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Sonia Venegas. En el homenaje al ministro Luis María Aguilar Morales en el Aula Magna “Jacinto Pallares” de la UNAM, expuso que siempre ha demostrado una inquebrantable dedicación al servicio de la justicia en México.

“En un escenario donde la independencia judicial se ha visto desafiada, el ministro Luis María Aguilar asumió un papel decisivo al lado de sus pares, erigiéndose como una voz valiente y nítida en defensa de la independencia del Poder Judicial. Su postura firme, no solo protege los cimientos del Poder Judicial, sino que nos recuerda que la justicia no puede ni debe estar subordinada a intereses ajenos al derecho”, aseguró.

En el homenaje se le entregó la Presea Aequitas de Iure Multum Remittit (la equidad suaviza el rigor del derecho). Lo acompañaron la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, así como los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis Alcántara Carrancá y Javier Laynez.

Sonia Venegas expuso que tras 15 años de servicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluirá su labor cerrando un ciclo de extraordinaria dedicación y excelencia, que marcará el fin de una etapa, pero su legado perdurará como un faro para las generaciones venideras. Dijo que ha sido defensor infatigable de los derechos humanos y un auténtico guardián de la Constitución y del Estado derecho.

Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales agradeció el homenaje en la Facultad de Derecho de la UNAM, y rechazó que la SCJN que corte no haga nada por México y que sólo defiende privilegios. Recordó que la justicia federal es una justicia porque no resuelve los problemas entre particulares, que todos cotidianamente tenemos, es la justicia que nos protege ante la autoridad ante cualquier autoridad, llámese Presidente de la República Congreso de la Unión o cualquier autoridad.

“Para eso está la justicia federal, para defender los Derechos Humanos que todos tenemos y que son reconocidos, no otorgados por nuestra Constitución y resultados internacionales, yo creo que la justicia federal es uno de los elementos más importantes para la estabilidad y la paz de este país, porque como ya apuntaba alguno de los participantes previos la frase de Don José María Morelos y Pavón: que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja en contra del arbitrario y del poderoso. Eso es la justicia federal, yo quiero que se entienda esto por eso considero que es muy importante tener una justicia federal independiente y además de calidad para que podamos seguir defendiendo nuestros derechos, porque al final todos somos ciudadanos no importa si tenemos un cargo o no, finalmente todos somos ciudadanos”, precisó.