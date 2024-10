Limpiaparabrisas queda atorado en un poste de luz, trataba de robar el cableado eléctrico

Un presunto limpiaparabrisas quedó atorado en un poste de luz, luego de que metió la mano dentro de la estructura supuestamente para tratar de robar cableado eléctrico. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles 9 de octubre en la intersección entre Calzada de la Viga y Viaducto, en la alcaldía Venustiano Carranza. Aparentemente, otras personas que presenciaron los hechos fueron quienes se dieron cuenta de lo sucedido y alertaron a las autoridades.

Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la policía capitalina y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes maniobraron tratando de liberar el brazo del hombre. Sin embargo no tuvieron éxito y tuvieron que pedir apoyo de Protección Civil. Tras más de una hora y media, las autoridades capitalinas lograron sacar la mano del limpiaparabrisas, esto luego de desatornillar el poste de luz.

El sujeto presuntamente trataba de robar cableado eléctrico

El hombre aparentemente era un limpiaparabrisas. Foto: Freepik.

Al ser cuestionado sobre las causas por las que metió su mano dentro del poste de luz, el hombre no supo que contestar y se quedó callado. Sin embargo, denuncias que circulan en redes sociales señalan que el sujeto presuntamente habría tratado de robar el cableado eléctrico. Hasta ahora, no están claros los motivos por los que el sujeto habría ingresado el brazos en la estructura. De forma extraoficial se dio a conocer que el sujeto no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.

En redes sociales, decenas de internautas han especulado sobre los motivos por los que el sujeto metió la mano al poste de luz. Las principales hipótesis apuntan a que el hombre habría tratado de robar el cableado, o a que en ese lugar guardaba sustancias ilícitas: "acostumbran a guardar sus estupefacientes o solventes y cuando quedaría sacarlos se le quedó trabada la mano"; "ahí guardaba sus chochos, o se quería robar el cableado"; "para robarse el cable", son algunos comentarios en redes sociales.

¿Es ilegal robar cableado eléctrico?

Las autoridades tuvieron que maniobrar para liberar la mano del hombre. Foto: Freepik.

En la capital del país es usual que los ladrones opten por sustraer el cable de luz, esto debido a que están fabricados con cobre, un importante material que tiene un alto valor en el mercado. Sin embargo, sustraer el cableado es ilegal y causa pérdidas económicas que son millonarias para el erario público.

En este sentido, las autoridades recuerdan que robar este material es un delito que se paga con prisión. De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, el robo de cables de luz es un delito que se paga con una pena de dos a seis años de prisión.

Sigue leyendo:

VIDEO: captan supuesta "niña fantasma" dentro de Famsa abandonado en Nuevo León

San Andrés Larraínzar: intentan linchar a presunto ladrón en plaza del pueblo | VIDEO