Lady Huracán pide disculpas por llamar flojos a los yucatecos: "nunca quise lastimar a nadie"

Huracán Milton AP

En recientes días el huracán Milton se volvió uno de los más fuertes de las últimas décadas, y amenazó con tocar tierra en la península de Yucatán, lo que generó una ola de incertidumbre y toma de precauciones en caso de que el fenómeno natural se acercara demasiado a México.

Y aunque no alcanzó tierra en Yucatán, el estado sí vivió diferentes afectaciones como consecuencia de Milton, pues se vieron vientos de gran intensidad y lluvias torrenciales, por lo que los residentes de la zona se movilizaron para protegerse y salvaguardar sus hogares. Sin embargo, en medio de esta situación crítica, una joven ha causado un torbellino de indignación a través de las redes sociales tras compartir una broma desafortunada.

Mientras tanto, una joven, identificada como Sandra O, publicó un video en el que se burlaba de la situación, insinuando que los yucatecos "se inventaban" los huracanes para no trabajar, lo que se viralizó en redes y lejos de ser una simple broma, desató un torrente de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su repudio hacia su falta de empatía.

El video, que originalmente fue compartido entre un grupo selecto de amigos en redes sociales, se filtró y rápidamente se volvió viral, llevando a la joven a enfrentar la reacción pública, y ante una inmensa ola de mensajes negativos, decidió salir a pedir disculpas, a través de otro video expresó su arrepentimiento, afirmando que nunca fue su intención ofender a nadie.

Créditos: TikTok/@sandraorozco

"El propósito de este video es pedir una disculpa a todas las personas a las que ofendí. Nunca quise lastimar a nadie, y lo digo con honestidad y de todo corazón", declaró. "Lo que dije estuvo completamente fuera de lugar y estoy consciente de eso. Sé que hablé desde la completa ignorancia", reconoció. Además, indicó que no se percató de la magnitud del huracán hasta que comenzaron a llegarle mensajes que la alertaban sobre lo que estaba sucediendo en su estado.

Filtraron el video de #Ladyhuracán

A pesar de sus disculpas, la joven enfatizó que su comentario se dio en un contexto muy privado y que nunca imaginó que saldría de su círculo cercano. "No me burlaba de la catástrofe. Solo estaba jugando en un entorno donde creía que nadie más podía verlo", aclaró, defendiendo su intención original.

"Fue un juego de mal gusto, y ahora entiendo lo delicado del tema. Nunca quise burlarme de nadie, y estoy dispuesta a aprender de esto", concluyó.

Además, medios locales han difundido un comunicado en la empresa en que supuestamente Sandra O colaboraba, la cual se deslinda y aseguró que no prestará más servicios con esa compañía, sin embargo, la joven no se ha pronunciado al respecto. En el comunicado que comparten se lee:

“Se informa que la RP. Sandra Clarisa Martinez Orozco ya no forma parte de nuestro equipo en sucursal Mérida, a partir del día 30 de septiembre de 2024 y no mantendremos ningún vínculo profesional dentro de Grupo Bajío, ni nos hacemos responsables de que opere bajo el nombre de esta empresa.”

Créditos: El Diario de Yucatán

Sigue leyendo:

Huracán Leslie evoluciona a categoría 2: ¿tocará playas mexicanas? | TRAYECTORIA

¿Se sumará al huracán Miltón?: estos son los días en los que se pronostica una severa tormenta solar

LA