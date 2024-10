En desacato jueces que otorgaron contra la reforma judicial: Lenia Batres

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres aseguró que quienes están en desacato por el tema de la Reforma al Poder Judicial, son los jueces que otorgan amparos contra dicha reforma constitucional.

En entrevista realizada tras su participación en la sesión de instalación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la llamada ministra del pueblo, sostuvo que no es el Instituto Nacional Electoral ni el Congreso de la Unión los que incurren en desacato. Precisó que son los impartidores de justicia los que no tienen facultades para actuar en contra de cambios constitucionales y saben muy bien que los amparos en estos temas no proceden.

“Los jueces de amparo no tienen facultades expresas respecto de cualquier tipo de revisión de reformas constitucionales. Expresamente la Ley de Amparo establece que son improcedentes, entonces aquí, el desacato inicial a la Constitución y a la Ley de Amparo Pues vino de quienes se están atreviendo a ello”.

La integrante del máximo tribunal constitucional del país resaltó que de los 56 recursos legales que hay contra la reforma judicial emitidos por juzgadores, al menos la mitad de los jueces que los han admitido, no tienen las atribuciones legales para ello.

Jueces de amparo no tienen facultades para revisión de reformas, acusa Batres. Foto: Cuartoscuro

“Hay una cosa absurda porque se otorgaron 56 suspensiones de la reforma constitucional por jueces que se están declarando, la mitad de ellos, impedidos de los mismo que emitieron la suspensión. Ellos mismos se están declarando impedidos para resolver los temas, entonces hay, digamos una extralimitación de jueces que no quieren acatar el artículo 61 fracción primera de la Ley de Amparo, que dice que las reformas constitucionales son improcedentes en materia de amparo”.

Cuestionan a Batres por presunto conflicto de interés al participar en Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados

Cuestionada sobre si no hay conflicto de interés en que participe en la instalación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Batres Guadarrama, quien defiende la Reforma al Poder Judicial para democratizar a través del voto popular, la elección de ministros jueces y magistrados, señaló que el conflicto podría estar en la Suprema Corte.

“Sería un conflicto de interés si la Corte, justamente se mete a resolver el tema de la elección o de cualquier tipo de resolución, ahí va a ver un conflicto de interés. Aquí yo no resuelvo nada, no voto nada, entonces no tengo más que opiniones”, comentó.

