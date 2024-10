Dan 80 años de cárcel a tres sujetos por asesinato de cinco jóvenes

Valeria, Alexia, Irwing, Natalio y Luis fueron asesinados en Zacatecas luego de ser privados de la libertad el 11 de febrero del 2022. Los jóvenes, originarios del municipio de Francisco Murguía, viajaron a la capital para divertirse pero en su lugar encontraron la muerte cuando decidieron visitar la zona de tolerancia, un lugar controlado por la delincuencia organizada.

El 13 de febrero fue abandonada la camioneta de Natalio a las afueras del rancho El Marengo y en la caja de carga estaban los cuerpos de cuatro de las víctimas, a Valeria la localizaron desmembrada el 17 de febrero en una vivienda que la organización criminal utilizaba como centro de operaciones y fosa clandestina.

El quíntuple homicidio causó indignación entre la población, que salió a las calles para exigir justicia. Nereyda Abrego, hermana de Alexia, clamó a las autoridades el 17 de febrero de ese año para que los responsables del múltiple asesinato fueran detenidos y sentenciados.

“Les pido por favor que no le den carpetazo a este asunto, estamos muy indignados todos por este suceso, ya no queremos que se sigan sumando más jóvenes, no queremos que más familias estén sufriendo lo que nosotros estamos pasando ahorita, por favor investiguen, den con los responsables y que se haga justicia”, reclamó la zacatecana durante el funeral de su hermana.

Obtienen sentencia histórica

Las autoridades lograron detener a cinco hombres, responsables de los homicidios y luego de 31 meses de juicio buscaron la máxima sentencia para cada uno de los involucrados, tres de ellos identificados como René, Eduardo y Luis fueron condenados.

“Obtuvieron una sentencia contundente de 80 años de prisión, esto en contra de tres personas, dos de ellas originarias del estado de Michoacán y una del estado de Jalisco.

“Esta investigación continúa, al día de hoy, se encuentran dos personas más que están siendo investigadas, mismas que se encuentran vinculadas a proceso y bajo la medida cautelar de prisión preventiva”, señaló el fiscal Cristian Camacho.

Los sentenciados deberán pagar una multa superior al millón de pesos; en paralelo a la condena también se busca confiscar el lugar donde se perpetró la agresión contra los cinco amigos.

