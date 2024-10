Comisión Jurisdiccional abrirá expediente de juicio político contra "Alito" Moreno

El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores adelantó que en la 66 Legislatura sí habrá juicios políticos en contra de personajes denunciados y no descartó que uno de ellos sea el Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional PRI).

En entrevista Flores Cervantes expresó que va a analizar el expediente de “Alito” Moreno, que es uno de los casos que se quedó pendiente en la pasada legislatura, entre los más de mil 200 que están en espera, y entre los que, resaltó, hay otros 4 por lo menos que se deben desempolvar.

“En esta legislatura si va a ver juicios políticos. Hay muchos casos pendientes, me dicen que hay más de mil 200 y tantos, pero yo sé de 4 o 5 que están buenos. Estoy pensando ahorita de temas políticos; yo me acuerdo de uno que es senador ahorita, fue diputado y creo que se acaba de reelegir en la dirigencia de su partido ¿No? No venimos con la espada desenvainada, pero si hay juicios políticos que procedan vamos a proceder ¿Eh?”, adelantó.

El también integrante de la Comisión de Justicia, señaló que los diputados federales ya lo han estado presionando para que se instale la Comisión Jurisdiccional, lo cual podría llevarse a cabo el 21 de octubre, pero aclaró que, primero lo primero y van a concentrarse en sacar adelante las leyes secundarias de la Reforma al Poder Judicial.

Aseguran que no van por el juicio político contra el priista. Foto: Cuartoscuro

Sobre juicios políticos en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la confrontación que han presentado por la Reforma señaló que no están pensado en aplicar esta medida, aunque dependerá de cómo actúen en este tema en el que si quieren “tumbarla”, entonces, la situación cambiaría.

“Nosotros no vamos por ese tema del juicio político con los ministros, por ejemplo, en el tema de la Reforma no estamos en eso, ah, ellos otorgan amparos o hacen cosas distintas o echan abajo la Reforma Judicial pues entonces ya será otra cosa. No los estamos amenazando con juicios políticos, estamos diciendo, si cumplen con sus facultades no va a ver juicios políticos para los ministros de la Suprema Corte, eso es lo que nosotros estamos pensando”, puntualizó.

Insistió en que trae la mentalidad que trae de mantener activa a la Comisión Jurisdiccional, por lo que revisarán los expedientes y si hay alguno que activar, lo van a hacer.

Rechazó que vayan a utilizar a la Comisión como herramienta política en contra de sus adversarios y garantizó que será objetivo en los criterios que se apliquen, los cuales serán conforme a derecho, pero precisando que tampoco habrá impunidad cuando se detecten violaciones a la ley.

Seguir leyendo:

Congreso de Michoacán aprueba despenalización del aborto

¿Frente frío en CDMX? Estas alcaldías "se congelarán" a cuatro grados la madrugada del viernes 11 de octubre | MAPA