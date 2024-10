Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre los actos de vandalismo en el INAI

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó que ayer un hombre vandalizó la fachada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pero aclaró que de acuerdo a las imágenes de seguridad “no hay así como el gran atentado, se ve clarísimo”. Incluso, pidió que se transmitiera el video en la conferencia de prensa matutina, y señaló que las investigaciones están a cargo Fiscalia capitalina.

“Es un chico que va caminando solo. Ayer rompieron el vidrio del edificio del INAI en la madrugada de ayer y salió en redes sociales un video de un chico que va caminando solo, después me lo envió también el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, porque están en las investigaciones y ya con la fiscalía”, dijo.

Sheinbaum condena agresión de un joven hacia el INAI

“Es un chico solito que agarra una piedra, la levanta y rompe el vidrio. O sea, que no hay así como el gran atentado, se ve clarísimo. Digo, no está bien, no justifico que una persona llegue a romper el vidrio de una institución pública o privada, obviamente no es justificable nunca, pero nada más por esta idea de que a lo mejor había sido algo en contra”, agregó.

Recalcó que es “condenable” la acción violenta, pero “es un individuo que agarra una piedra y la rompe”.También se le cuestionó sobre las declaraciones del comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, quién planteó una reducción a la estructura interna, como una medida para evitar que desaparezca el organismo autónomo.La presidenta Shemp Pardo dijo que la propuesta “se puede platicar” con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

“El problema es que tiene muchos problemas el INAI, aunque ayer en las redes y algunos del PRIAN manifestaron y otros comentócratas que queremos la opacidad, no, vamos a ser transparentes, pero tenemos nuestras reservas con el INAI, ahora no. Si quieren platicar con la secretaria de Gobernación lo pueden hacer, no se cierra”, apuntó.

