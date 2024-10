Claudia Sheinbaum descarta crisis fiscal en Hacienda: revela cifras del déficit

En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó una “crisis fiscal” y señaló que de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el déficit “va a cerrar un poco menos que 6%”.

-¿si el déficit va a bajar del 6% al 3.5% como usted había dicho o si va bajar del 6% solo el 5% como ha trascendido que va a suceder?, se le cuestionó.

"Primero, va a cerrar un poco menos que 6%, eso es por lo menos la estimación que tiene la Secretaría de Hacienda, y le objetivo para el próximo año es una reducción importante del déficit y el objetivo es llegar al 3.5", declaró. Dijo que habrá una reducción del déficit y los mercados los recibirán bien”.

“¿Qué es lo que no se puede hacer? Qué es lo que había antes, la obra pública tiene que seguir, y los programas de bienestar tienen que seguir, tanto los que ya están con su aumento, cerca de 400 mil adultos mayores que ya cimplieron 65 y se les tienen que dar su apoyo, su pensión y la nueva obra pública”, señaló.

Explicó que cuando la obra pública se potencia la inversión privada y además se generan empleos que es muy importante, “cerrar a cero inversión pública no sería correcto”.Recalcó que no habrá aumentos de impuestos y el objetivo es llegar a 3.5 del déficit, “y si no, rondaría sobre ese porcentaje”.

-No, cero, nada, (sobre una supuesta crisis fiscal) hay recursos en la Tesorería y no hay problema, dijo.

Explicó que el lunes se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramirez de la O, “y esta cerrando bien el gobierno”.

Sigue leyendo:

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum: minuto x minuto | EN VIVO

"Si vas a quedarte, escribe tu nombre y de tu pariente en una parte del cuerpo": el severo mensaje de un policía ante huracán Milton