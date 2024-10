Los desgarradores gritos de auxilio de una mujer que fue atacada y quemada por su expareja: "apáguenme"

Habitantes de Colombia siguen conmocionados por la brutal agresión que sufrió una mujer identificada como Yenny Esperanza González, quien hace unos meses fue agredida por su expareja. El feminicidio se presentó el pasado 23 de junio del presente año, cuando el agresor llegó a la vivienda de la víctima, se acercó a ella y le prendió fuego, causándole quemaduras en distintas partes del rostro. Aunque, la joven sobrevivió a sus heridas, perdió la vida semanas después tras contraer una bacteria en el hospital.

Pese a que el crimen ocurrió desde hace meses, hace unos días se revelaron - en redes sociales - algunas de las declaraciones que Yenny le alcanzó a dar al fiscal que lleva su caso. Antes de morir, la mujer estuvo hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un nosocomio en el municipio de Subachoque; durante este lapso de tiempo, ella habló con las autoridades y dio a conocer cómo fue el ataque, sus impactantes declaraciones recientemente se hicieron publicas.

Yenny gritó por ayuda y su agresor lo disfrutaba

La mujer pidió ayuda a su expareja. Foto: especial.

Previo a su muerte, Yenny le confirmó al fiscal que fue agredida por su expareja, quien llegó a su vivienda en estado de ebriedad: "cuando sentí las llamas, lo volteé a mirar a él, su mirada era (…) solo me miraba con rabia y yo gritaba ‘apáguenme, apáguenme’”, dijo la joven en su declaración. La mujer dijo que sus súplicas no sirvieron de nada, ya que su agresor, un hombre identificado como Luis Lorenzo Correa, parecía disfrutar de sus gritos y en ningún momento trató de apagar el fuego.

"Yo empecé a gritar y a gritar, no sabía cómo reaccionar, le decía ‘apágueme’. Al buen rato, él me echó un baldado de agua por la espalda. Después subí al baño, abrí la ducha y lloraba. Le decía ‘míreme las uñitas, míreme los deditos’. Los tenía desechos. Me tapaba la cara. Él no tenía reacción”, agregó Yenny en su declaración, la cual se volvió publica recientemente.

El agresor ya fue detenido

El agresor ya fue detenido. Foto: archivo.

Luego del ataque, Yenny fue llevada a un hospital, donde los médicos confirmaron que presentaba golpes y quemaduras de segundo y tercer grado en el 54% de su cuerpo. La joven sobrevivió a sus lesiones, sin embargo, mientras estaba hospitalizada contrajo una peligrosa bacteria, la cual terminó con su vida semanas después del intento de feminicidio.

Cabe mencionar que, tras el ataque, el agresor consiguió escapar. Sin embargo, las autoridades lo arrestaron el pasado 16 de septiembre, mientras el sujeto pretendía tramitar su pasaporte para salir del país. Decenas de personas se han unido en redes sociales para exigir que la muerte de Yenny no quede impune y que el hombre no quede en libertad.

