AMLO asegura que la intención "no es borrar a ningún desaparecido" con el nuevo censo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la intención del gobierno no es "borrar a ningún desaparecido", esto tras ser cuestionado por los múltiples casos de desaparición forzada que no podrán ser contabilizados debido sus condiciones.

En su conferencia matutina de prensa, el mandatario señaló que "nosotros no nos atreveríamos a hacer algo así" ya que es un asunto de convicciones y principios de honestidad.

El mandatario aclaró que se está llevando acabo una Búsqueda Nacional en cuanto a los desaparecidos y se pone orden a la Secretaría de Gobernación (Segob) quienes se encargan de esta labor en conjunto con el gabinete de seguridad.

Asimismo, el mandatario se comprometió a informar de manera mensual sobre el censo de desaparecidos y los avances en la búsqueda como lo había anunciado anteriormente.



"Nuestros adversarios que no son nuestros enemigos, nos difaman (...) lo mejor es informar, el que nada debe, nada debe de temer. Vamos a estar informando contrarrestando toda esa campaña de mentiras y se ha logrado porque no tiene efecto toda la guerra sucia de ahora no ha funcionado" expresó.

Agradeció que la gente les tenga confianza en el juramento de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", ya que impide que sus llamados adversarios avancen en su "afán de afectar al gobierno de la transformación".