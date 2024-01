¿Dejaron propina de 50 mil pesos? la verdad detrás de la cena millonaria de Carlos Bremer y Canelo Álvarez

La muerte de Carlos Bremer este viernes ha provocado que varios usuarios de redes sociales destaparan varias anécdotas del empresario, entre las que destacan aquella ocasión en la que protagonizó una cena en un exclusivo restaurante de la ciudad de Guadalajara con celebridades como Carlos Slim, Saúl "Canelo" Álvarez y Bill Clinton, esto en el marco de la Serie del Caribe de 2018.

El evento no pasó desapercibido luego de que en redes sociales se filtrara un supuesto ticket del restaurante donde marcaba una cuenta de 350 mil pesos y una propina de 50 mil pesos, lo que de inmediato desató las reacciones de los internautas y seguidores de los magnates y el deportista.

Acá te contamos la verdad detrás de dicho encuentro, incluso fue el mismo Carlos Bremer quien compartió con un diario de circulación nacional el comprobante de pago de aquella noche.

Comprobante de pago falso con una cuenta de 384 mil pesos

Foto: Twitter

¿Qué fue lo que pasó en la cena de Bremer, Slim y Álvarez?

La cuenta de 300 mil pesos terminó siendo falsa, el mismo "Tío Charly" o "Tiburón Mayo" lo desmintió con dicho medio nacional, señaló que la cuenta real fue de 16 mil 320 pesos con una propina de 3 mil 264 pesos, muy alejada de la cifra que en un inicio se manejó.

Tiempo después, el yerno del magnate Carlos Slim, Arturo Elías Ayub salió a desmentir dicho comprobante, argumentando que este correspondía a un establecimiento en Avenida Roble 660 en San Pedro Garza García en Nuevo León, y la reunión entre amigos había ocurrido en la ciudad de Guadalajara.

Asímismo, Elias Ayub agregó que a esa cena, Carlos Slim, Canelo Álvarez y Bill Clinton fueron invitados y el magnate de Grupo Carso no pagó esa cena ya que si él hubiera pagado el ticket diría Inbursa, y no American Express. El que se encargó de pagar la cuenta fue Carlos Bremer, fallecido este fin de semana a los 63 años.

El yerno de Slim desmintió la propina y cuenta

Foto: Twitter / Elias Ayub

Bremer y su conexión con el deporte

"El Tío Charly", como sus seguidores le decían de cariño, era un filántropo, dedicado a encabezar proyectos para apoyar a los deportistas mexicanos y la educación en el país. Incluso se sabía de su gran relación que tenía con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien nombró "el mandatario que más ha apoyado al deporte".

Otro de los aspectos que se han vuelto virales en las últimas horas es la postura a favor que tenía Bremer sobre la reforma laboral de 40 días. "No la he analizado bien, pero yo considero que se debe aprobar, no veo mal que los trabajadores le dediquen un poquito más de tiempo a su familia", dijo en ese momento.