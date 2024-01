Bloquean Calzada Legaria en protesta por la muerte de un niño

Empleando motocicletas, un grupo de personas bloquea el cruce de Calzada Legaria y Lago Viedma, en las inmediaciones del Hospital Pediátrico de Legaria, en protesta por una supuesta negligencia médica.



De acuerdo con testimonios ofrecidos por familiares del pequeño Roberto, quien perdió la vida a consecuencia de un golpe en la cabeza, el niño habría sido mal diagnosticado por galenos del nosocomio, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“La chica de admisión me dijo que necesitaba una placa de su cabecita, por el golpe, porque el niño venía sin color, y cuando pasamos me tuvieron aquí más de una hora, la doctora nada más lo pasó y me dijo que no tenía nada, nada más le mandó ibuprofeno y árnica para que se le quitara y me dijo que lo dejara dormir toda la noche”, señaló una de las familiares del niño, que tenía 16 meses de edad.

Sin embargo, la salud del pequeño Roberto empeoró en su casa debido a las lesiones internas que padecía, las cuales derivaron en su muerte. En protesta, los familiares decidieron cerrar la importante vialidad, justo a las puertas del Hospital Pediátrico, uno de los más importantes de la ciudad.

Ofrecen vías alternas

A través de su cuenta en la red social X, el departamento de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló a los conductores que deban circular por la zona que tomen la avenida Barranca del Muerto como alternativa.

Adicionalmente, metros más adelante de donde se registra el bloqueo, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizan indagatorias por el asesinato de un taxista, por lo que uno de los sentidos de la Calzada Legaria permanecerá cerrado.