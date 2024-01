Dictan 52 años de prisión a taxista por femicidio de Lidia Gabriela

Hace poco más de un año el caso de Lidia Gabriela fue muy sonado en las redes sociales, hace unos días el taxista que se negó a bajarla, fue sentenciado a 52 años de cárcel por el delito de feminicidio esto después de que se declara culpable por la muerte de la joven, asimismo también tendrá que pagar una multa por más de un millón de pesos como reparación del daño.

Después del feminicidio de Lidia Gabriela, la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México, inició con las investigaciones pertinentes, en donde hizo detención de dos personas, mismas que días después fueron liberadas porque se descubrió que no estaban relacionadas con la muerte de la joven, posteriormente logró la detención del taxista Pedro “N”.

Lidia Gabriela decidió bajarse del taxi porque el chofer cambio de ruta. FOTO / Especial

El taxista responsable de la muerte de Lidia Gabriela se desistió a no declarar durante el juicio

El responsable de este feminicidio de nombre Pedro “N” no hizo ninguna declaración durante su juicio, la parte defensora no presentó pruebas contundentes para defenderlo, por lo tanto la Fiscalía trabajo para acreditar su responsabilidad de la muerte de Lidia Gabriela, situación que finalmente fue declarado culpable por la muerte de la joven.

El abogado de la joven declaró lo siguiente; fue una sentencia por feminicidio con dolo indirecto, la defensa del acusado fue una defensa pasiva, lo que quiere decir que ellos no dieron ningún prueba a la autoridad, únicamente se dedicaron a tirar el caso que tenía la Fiscalía, situación que no lograron, por lo tanto no tenían una teoría en el juicio, afirmó el representante legal de la familia de la joven.

Ficha emitida por la FGJCDMX. FOTO / FGJCMDX

Lidia Gabriela quería bajar del taxi pero el chofer no la dejo

Fue en Noviembre del 2022, cuando Lidia Gabriela abordó un taxi en la colonia Las Peñas, alcaldía Iztapalapa, después de 10 minutos de trayecto llegaron al paradero del Metro Constitución donde intentó bajarse del vehículo y el taxista no le permitió el descenso. El novio de la joven denunció que el taxista había cambiado de ruta y le estaba cobrando de más, todo esto se lo comunicó la víctima por medio de un mensaje.

El relato de la pareja de Lidia Gabriela en redes sociales. FOTO / Especial

El momento fue captado por cámaras de vigilancia yen donde se puede ver a Lidia Gabriela con medio cuerpo de fuera por la ventanilla en acción de querer escaparse del taxi, por lo cual se arrojó y golpeó su cabeza con la banqueta, golpe que le provocaría la muerte.

A la zona llegó el padre de la pareja de Lidia, pues lograron rastrear su celular. Lamentablemente se encontró con el lugar acordonado por las autoridades, y a la mujer en el suelo, sin vida, aproximadamente a unos 100 metros de Metro Constitución de 1917.

Además de Pedro, fue detenido también Federico "N", presunto hermano del hombre que manejaba el taxi, además de Fernando "N", presunto dueño del taxi del que se lanzó Lidia. Este sujeto fue alcanzado por las autoridades en el automóvil mencionado, y se le decomisó un arma de fuego, además de cuatro cartuchos útiles, así como 47 bolsitas con aparente cocaína en piedra, una bolsa más con hierba verde seca, al parecer, marihuana y dinero en efectivo.