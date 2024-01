Gobierno federal adelantará recursos de programas sociales por veda electoral: “queremos ser respetuosos", asegura AMLO

A poco más de un mes de iniciar la veda electoral el 1 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que adelantarán el reparto de recursos de programas sociales pues, garantizó, el Gobierno Federal respetará las reglas del proceso rumbo a las elecciones del 2 de junio de este año para “no regresar a lo de antes”.

La información del despliegue de fechas y montos que recibirá la población fue presentada por los responsables de programas del Bienestar en la conferencia mañanera de este jueves, en Palacio Nacional.

El presidente informó que se adelantarán pagos de programas sociales. Foto: Cuartoscuro

“Es una información relevante porque ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral, a finales de febrero ya comienza la veda porque el 1 de marzo inicia la campaña.

“Entonces, no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas y materiales de construcción hasta un día antes de la elección, en la noche”, dijo.