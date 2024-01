Diego Casteñón está convencido que el futuro de Tulum son los jóvenes

En entrevista con Blanca Becerril para Heraldo Televisión, Diego Casteñón, presidente municipal de Tulum, ahondó sobre su trayectoria profesional, sus inspiraciones personales y el futuro que prevé para el municipio.

Tras dedicarse unos años al futbol, se mudó a Playa del Carmen, en donde trabajando en la administración de sus restaurantes. No fue hasta que Marciano lo invitó a la política que se interésó en las funciones públicas. Fungió como secretario de Turismo y Casteñón comienza a trabajar como tesorero en la administración de Marciano.

Debido a que Diego Casteñón era originalmente empresario, cuando llegó a la política mantenía una estrecha relación con este sector. Afirmó que también intenta mantenerse cercano a la gente de Tulum, tal y como lo menciona su programa Presidente Cerca de Ti, el cual busca escuchar las necesidades de los pobladores.

Diego Casteñon trabaja junto a Mara Lezama para el bien de Tulum

Diego Casteñón aseguró mantiene una constante comunicación con la gobernadora Mara Lezama, con quien coordinaron labores para sacar el máximo provecho a proyectos como el Aeropuerto Internacional de Tulum Carrillo Puerto y el Tren Maya. Destacó que ha recibido un gran apoyo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de estas obras.

Señaló que su día a día consiste en levantarse a las tres y media de la madrugada, salta la cuerda una hora, practica boxeo, para después acudir a la oficina en donde supervisa los pendientes que tiene con los comerciantes, las obras públicas, entre otros aspectos, y llega a su hogar a las 20:00 horas para poder dormirse temprano.

Durante sus trayectos a las distintas localidades de Tulum suele escuchar música de la década de los años 80 y norteña, por lo que su playlist está repleta de canciones de Bruce Springsteen y Chicago, ya que "Nunca pasa de moda". También mencionó que su hiperactividad lo ha ayudado a mantenerse constantemente activo, razón por la cual siempre busca una forma de ayudar a quienes lo rodean.

El futuro de Tulum son los jóvenes: Diego Casteñon

Afirmó que sus motivaciones más grandes se originan con su hija, ya que es un padre de familia que le interesa el futuro de los niños, quienes asegura son el futuro del municipio. Es por ello que promueve el deporte en Tulum, pues sostiene que es un hábito más sano que cualquier otro vicio que puedan adoptar los jóvenes.

"Sacarlo una sonrisa a una familia o a un niño no tiene precio, y eso me gusta mucho hacer, me gusta mucho ayudar, servir a la gente, estar atento a ellos, creo que es importante que también el presidente da el ejemplo, que es un presidente que va a verlos, no nada más que está en el escritorio", mencionó.

Recordó que anteriormente no había seguro social en el municipio hasta que su administración lo propuso, y las becas deportivas a los jóvenes también ha sido una prioridad durante su gestión, ya que está convencido que las familias necesitan recibir estas facilidades.