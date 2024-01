AMLO asegura que gobiernos de la CDMX y el Edomex ya tienen plan para el abasto de agua

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Comisión Nacional del Agua, junto con los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México ya tienen un plan para resolver el abastecimiento de agua.

“Sí, ya lo están atendiendo, el gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México, la Comisión del Agua se están reuniendo periódicamente, hoy me informaron de una próxima reunión de Martí Batres, los lunes nos acompaña Martí Batres a la reunión de seguridad y se trató este tema, se acordó una reunión con la maestra Defina, con Germán Martinez que es el coordinador de Conagua y ya tienen un plan que se va a aplicar”, explicó.

El presidente espera que el tema del desabasto de agua se resuelva pese a la temporada de elecciones. Foto: Especial

Sigue leyendo:

Crisis del agua: ya empezaron los recortes en la CDMX, así puedes reducir tu consumo

Naucalpan: autoridades garantizan abasto de agua pese a recortes en el Cutzamala

En riesgo, 15 estados por escasez de agua

Apuntó que espera que el tema del desabasto de agua se resuelva pese a la temporada de elecciones que se vive en el país, “aún cuando lo quieran magnificar, no va a poder porque se está actuando y hay acciones y alternativas, que la gente tenga confianza de que no va faltar el agua”, dijo.

Por otra parte, López Obrador señaló la situación de emergencia por los problemas de tormentas invernales que se viven en Estados Unidos, mismas que afectan la distribución del gas y la energía, ya que explicó que la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas.

“Nosotros tenemos ventajas, por eso fue muy importante parar la privatización de la energía eléctrica, porque tenemos el control de todas las líneas de distribución, entonces pudimos subir a las redes de distribución, energía que se produce con distintos combustibles, no solo con gas y ya estamos actuando, no va aumentar el precio de la luz”, sostuvo.

Finalmente, dijo que el gobierno ya está actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones, además dijo “no es algo parecido, además ojalá no se agrave a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas”.

BRC