Periodista narra el horror que vivió durante la toma de televisora ecuatoriana: "si entraba la policía nos iban a matar"

El periodista ecuatoriano José Luis Calderón relató, ante medios de comunicación, los momentos de terror que vivió el pasado 9 de enero, cuando la televisora "TC Televisión" fue tomada por un grupo de sujetos armados, quienes ingresaron a las instalaciones y sometieron a los comunicadores.

El ataque ocurrió en medio de una ola de violencia que se desató en Guayaquil tras la fuga de un peligroso reo identificado como Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe de la banda criminal conocida como Los Choneros. Ahora, a días de ser tomado como rehén, José Luis Calderón rompió el silencio y dio a conocer nuevos detalles sobre lo que sucedió en "TC Televisión".

¿Qué dijo José Luis Calderón sobre el ataque a la televisora en Ecuador?

Al hablar sobre lo ocurrido, el comunicador reveló que el día transcurría con normalidad y que el noticiero estaba al aire, cuando los hombres armados ingresaron y, sin dar explicaciones, sometieron al personal de la televisora."Se podía ver lo que estaba pasando cuando me apuntaron con un arma, me pusieron un explosivo en el bolsillo de mi chaqueta", dijo José Luis Calderón al recordar que todas las imágenes quedaron grabadas en vivo.

"Fueron momentos realmente desconcertantes, pero al mismo tiempo logré mantener la calma. Conseguimos hablar con nuestros familiares y advertir a la policía sobre lo que estaba pasando sin saber los detalles exactos de lo que estaba pasando y quién estaba detrás", aseveró el periodista, quien también detalló que por unos minutos pudo esconderse en el baño, desde donde alertó a sus seres queridos y a la policía.

Periodista recuerda que él y sus colegas fueron tomados como rehenes

"Nos amenazaban constantemente. Mis colegas fueron tocados de manera inapropiada. No dejaban de repetir: 'si entra la policía, te mataremos'", recordó el comunicólogo al ser entrevistado para el medio Sky News. Añadió que "nos llevaron al estudio, que todavía estaba en directo. Cuando llegamos, a pocos metros había compañeros, gente del canal que estaban en el suelo, muy preocupados, de rodillas, y nos tomaron como rehenes".

Finalmente, José Luis Calderón comentó que la policía ingresó a la televisora y disparó contra el grupo armado. Por estos hechos, la fiscalía general de Ecuador dio a conocer que 13 personas fueron arrestadas y serán acusadas de delitos de terrorismo. "He cubierto eventos como este y he visto eventos trágicos, pero nunca he sido parte de ninguno", añadió Calderón al hablar sobre su experiencia.