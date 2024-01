Mexicana de Aviación inicia vuelo con pases de abordar a mano y vuelos de un solo pasajero

El pasado 26 de diciembre, Mexicana de Aviación regresó luego de 13 años a causa de la quiebra que tuvo la empresa que, ahora fue retomada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerla del Estado. La aerolinea tiene su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y cuenta con varias rutas, principalmente a destinos nacionales.

Mexicana se define como "Aerolínea del Estado Mexicano S.A. de C.V. (Mexicana de Aviación) se constituyó el 15 de junio del 2023, siendo una empresa de Participación Estatal Mayoritaria". Como parte del lanzamiento, Mexicana ofrece gratis que los pasajeros puedan escoger su asiento durante el vuelo, así como la documentación de 25 kilos de equipaje, al igual que en el de mano a bordo de cabina.

Mexicana de Aviación retomó el vuelo hace unos días

Mexicana de Aviación vuela desde el AIFA hacia:

Acapulco

Ixtapa Zihuatanejo

Puerto Vallarta

Guadalajara

MAzatlán

Tijuana

Monterrey

Ciudad Victoria

Mérida

Campeche

Tulum

Chetumal

Villahermosa

Palenque

En ese marco, algunos pasajeros han comenzado a publicar cómo han sido sus viajes a bordo de los aviones. Una de ellas fue la politóloga Maite Azuela, quien compartió en sus redes sociales que su pase de abordar en Mexicana de Aviación estaba hecho a mano.

"Llegó la 4ta transformación con el ejército a “modernizar” Mexicana de Aviación. Boletos llenados a mano. Si se desea cambiar el asiento simplemente destruyen el boleto y elaboran otro. Descontrol y retroceso absoluto propio del sexenio", señaló Azuela, quien compartió una imagen de su pase de abordar llenado a mano, con pluma tinta azul.

Pase de abordar de Mexicana

Además, dijo que la aerolínea del Estado acapara los vuelos desde la terminal del Felipe Ángeles, que también forma parte de los proyectos prioritarios del presidente AMLO. "Vuelos a Ciudad Victoria acaparados por Mexicana de Aviación saliendo del AIFA", dijo Azuela, como parte de su experiencia de vuelo a bordo de la línea aérea que recién despega.

El único pasajero en un vuelo de Mexicana

Aunada a la experiencia de la politóloga con los pases de abordar, en redes sociales se volvió viral un video del youtuber Jorge de León, como el único pasajero a bordo de un avión de Mexicana, con destino a Ciudad Victoria, Tamaulipas, al igual que Azuela. "No hay nadie más, solamente la tripulación. Cuando llegué me dijeron 'Bienvenido, usted es el único pasajero a bordo. Es la primera semana de la inauguración, por eso hay poquita gente", contó.

En el video pueden apreciarse las filas vacías al interior de la aeronave. Según el testimonio de De León, el personal de Mexicana de Aviación fue amable y el vuelo o se canceló, pese a la situación. "No lo puedo creer, voy completamente solo en el vuelo, no hay nadie, no hay ningún otro pasajero, espero que esto cambie por el medio ambiente, estamos a punto de despegar", dijo el youtuber a quien también le llamó la atención lo del pase de abordar escrito a mano.