AMLO pronostica un crecimiento del 3.5 por ciento en la economía mexicana

El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó este 2024, último año de su sexenio, la economía mexicana crecerá al 3.5 por ciento, y también descartó que la la crisis después de la pandemia del COVID-19 sea un factor negativo para que se cumpla esa meta.

En total, dijo el primer mandatario del país, su sexenio cerró con un crecimiento anual de 1.3 por ciento, cifra que dijo será “una hazaña” ante las adversidades por la pandemia y las guerras en el mundo.

Te puede interesar:

AMLO reacciona a su omisión en las nominaciones al 'Streamer del año' de los Premios Esland: "Me cepillaron"

AMLO no asistirá a investidura de Bernardo Arévalo en Guatemala

Refirió que su sexenio podría cerrar con un crecimiento anual de 1.3 por ciento

FOTO: Especial

“Yo no veo nada que nos pueda afectar, nada, nada la economía está bien, vamos a seguir creciendo. Mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5. Eso fue lo que dije el año pasado, me gané como dos o tres comidas, porque los economistas, los técnicos, todavía por influencia del modelo neoliberal, son muy pesimistas”, dijo.

Garantizó que este 2024 la economía mexicana crecerá 3.5, igual que el año pasado, mientras que el estimado externo es del 3.4 por ciento.

“Y tengo mi pronóstico que a pesar de la pandemia, vamos a lograr un crecimiento anual en el sexenio de 1.3”, agregó.

AMLO: los expertos no consideran la variable de distribución en el crecimiento económico

Consideró las meta de crecimiento que se fijó será “una hazaña”. Refirió que los técnicos no consideran una variable esencial al tomar realizar estas estimaciones, la cual es la distribución del ingreso, ya que también es importante distribuir la riqueza.

Consideró que será una hazaña lograr sus pronósticos económicos

FOTO: Especial

“No sólo porque vamos a crecer, aunque sea poco, 1.3 anual, sino porque hay como dicen los técnicos una variable importantísima que muchas veces ellos no toman en cuenta, la mayoría de las veces no se toma en cuenta, esa variable es la distribución del ingreso, no sólo es crecer, sino distribuir.

El presidente de la República destacó que a diferencia del crecimiento en sexenios pasado, ahora es “muchísimo mejor la distribución del ingreso que antes, no basta con crecer si se acumula la riqueza en una minoría, se puede crecer al 3, al 5, al 10, pero arriba”.

“Lo importante es crecer con una distribución justa de la riqueza, del ingreso, por eso decía Jesús Silva Herzog: ‘Progreso sin justicia es retroceso’. Es que nos vaya bien a todos, y lo que hemos logrado con este nuevo modelo es que abajo de la pirámide poblacional está llegando ingresos”, agregó.

EDG