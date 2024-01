Martí Batres encabeza primera jornada de entrega de tarjetas de “Jóvenes Construyendo el Futuro”

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, acompañó al secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Marath Baruch Bolaños López, a la primera jornada de entrega de tarjetas del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que contempla un total de 4 mil 935 apoyos para jóvenes de la capital, con el objetivo de impulsar su incorporación al mercado laboral.

“Uno de los objetivos que tiene el Gobierno de la República es incorporar a los jóvenes al trabajo, abrirles las puertas a los jóvenes al trabajo. (...) Se convirtió en un Programa muy importante para cientos de miles de jóvenes, millones de jóvenes en todo el país. El Programa es ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, pero nosotros somos conscientes de que los jóvenes construyen también el presente, no solamente son parte de lo que vendrá, sino son parte de lo que se está haciendo hoy en día”, aseguró el mandatario capitalino.

Sigue leyendo:

Martí Batres pide hasta 20 años para funcionarios involucrados con la corrupción inmobiliaria

Martí Batres: Ernestina Godoy seguirá luchando por la justicia

Este Programa forma parte de los esfuerzos que ha realizado el Gobierno de la República

Los jóvenes, afirmó, se convierten en derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Créditos: Especial

Martí Batres detalló que en la Ciudad de México, este Programa ha impulsado a 120 mil jóvenes a obtener una fuente de empleo y resaltó que con estas nuevas entregas, habrá más oportunidades para que jóvenes de 18 a 29 años aprendan, practiquen y se desarrollen laboralmente en alguno de los centros de trabajo que participan en el proyecto.

“Aquí reciben un ingreso como trabajadores, porque están laborando en las empresas, mientras aprenden además un oficio en estas empresas o centros de trabajo, eso quiere decir que se construye una base para adelante. (...) No solo es una capacitación, sino que además construyen relaciones con la empresa y la empresa los puede contratar al terminar todo este año. No es un simple periodo de prueba”, mencionó.

Asimismo, destacó que este Programa forma parte de los esfuerzos que ha realizado el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para impulsar que las y los mexicanos accedan a mejores condiciones de vida y desarrollo, lo que incluyen la entrega de apoyos, a través de Programas como la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” y la “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”, a los que se une el Gobierno capitalino.

“Este Programa es único, no existía anteriormente en la historia del país"

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Marath Baruch Bolaños, destacó que este Programa promueve que la juventud adquiera experiencia laboral, lo cual es posible gracias a la participación y coordinación entre el Gobierno de la República, los centros de trabajo y los jóvenes beneficiarios.

“Este Programa lo pensó el presidente Andrés Manuel López Obrador de entrada, para poder facilitarle a los jóvenes la posibilidad de tener así una capacitación en el trabajo, tener experiencia, pero no solamente eso, sino que a lo largo de un año, que dura la capacitación en el Programa, se recibe un salario mínimo, un salario además que se ha ido fortaleciendo con el tiempo”, dijo.

Los jóvenes, afirmó, se convierten en derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pueden obtener sus apoyos en cualquiera de las 64 sucursales del Banco del Bienestar que hay en la capital del país.

“Este Programa es único, no existía anteriormente en la historia del país una política que apoyara a nuestra juventud como se está haciendo ahora, y más, con un salario mínimo también que ha ido creciendo con la historia. Les diría, aprovéchenlo muchísimo. (...) No se olviden que el futuro es joven y ustedes son el futuro de esta ciudad y por eso me da muchísimo gusto estar aquí en compañía del jefe de Gobierno, que no solamente es un aliado del Programa de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, también del Gobierno de México, sino también un aliado de la juventud”, expresó.

srgc