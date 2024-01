Un menú en inglés desata la polémica contra un restaurante en Oaxaca

Usuarios de redes sociales denunciaron a un restarurante en Oaxaca por tener un menú completamente en inglés. De acuerdo con estas personas, esto era una muestra de que había presencia de gentrificación, así como de discriminación en contra de las personas que no hablan ese idioma.

"Al momento de entrar había puro extranjero pero pues no tomamos importancia, agarramos lugar en la entrada porque ya no había otros y nos dieron la carta de bebidas la cual únicamente estaba en inglés", es parte del extracto del señalamiento que se hizo contra el establecimiento por parte de una usuaria en redes sociales.

Acusan al locar de gentrificar la zona

Además de acusar al personal de no proporcionarle una carta en español porque ya no había en ese idioma, la internauta dijo que no había justificación para este tipo de acciones, debido a que esta región ni siquiera está cerca de Estados Unidos, la nación más cercana con esa lengua.

"Hay oaxaqueños que queremos disfrutar de los locales, cafés, tiendas, etc que están en nuestra ciudad y salen con esto. Al parecer Oaxaca ya es más de los gringos que de nosotros", dice un extracto más de la publicación.

La usuaria continúa su escrito cuestionando que en estos casos se está actuando contra la gente que vive en la zona y que no tiene el privilegio de aprender inglés. Aseguró que no busca la expulsión de los turistas, sino que no se permita la apropiación de zonas que pertenecen a los locales.

"Al final no tomamos nada y le di una sugerencia al cajero-mesero que si pudiera imprimir o tener menús en español sería mejor", dice la publicación.

Una cuenta en redes sociales se habría hecho pasar por la empresa para ofender a los internautas. FOTO: Especial.

Convocaron a una manifestación

Varios usuarios en redes sociales convocaron a una manifestación a las afueras de este recinto para exigir que se detuvieran las prácticas que definieron como discriminatorias para la tarde del pasado 9 de enero.

Para evitar cualquier tipo de incidente, el gobierno local envió a varios elementos de seguridad para custodiar la zona, aunque no se reportó ningún incidente que pusiera en riesgo al local o a su personal.

Muss Café responde a las acusaciones

A través de un comunicado que se publicó por medio de sus redes sociales, Muss Café se deslindó de cualquier acto de discriminación al asegurar que cuenta con menús en español, pero que en ese momento todos estaban siendo usados.

El negocio destacó que la denuncia de la usuaria ocasionó mensajes de odio hacia el negocio y además dio a conocer que hay una cuenta de Facebook que se está haciendo pasar por ellos para avivar la polémica.

El documento termina diciendo que la empresa es orgullosamente de Oaxaca y no tiene ninguna política que permita señalarla por discriminar a nadie por sexo, raza o religión.

"Cada historia tiene dos versiones y esperamos ser escuchados y aclarar la situación".