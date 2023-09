México y Colombia, de la mano en la lucha contra las drogas

Cali, Colombia.- México y Colombia apuestan por un nuevo paradigma para atender el fenómeno de las drogas, y ante países que tienen alto consumo. En la instalación de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra, afirmó que se trabaja para tener una sola voz en América Latina y el Caribe para atender este flagelo.

“Es muy importante avanzar en este cambio de paradigma y abordar el problema de la droga con una mirada mucho más integral. Avanzar sí que nos aboquemos de manera decidida abordar las causas últimas que permitan justamente que el crimen organizado se aproveche y nutriéndose y expandiéndose de hombres y mujeres que se ven forzados a dedicar sus vidas a producir cultivos o sustancias psicoactivas y muchos de nuestros jóvenes además que no encuentran oportunidades se nos van de las manos y se introducen a actividades ilícitas”, aseguró.

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, afirmó que se aspira a tener una voz final y única de América Latina y del Caribe Única para presentar al mundo porque afecta al mundo entero. “Hay una regla económica fundamental que no es ni de izquierda ni de derecha ni marxista y es muy sencillo. Si no hay demanda no hay oferta, pero siempre el análisis se hace es con relación a la responsabilidad de los productores Y nadie le ha llamado la atención a los consumidores. El día que desaparezca el consumo, que va a ser imposible, desaparecen los cultivos y la oferta de alucinógenos, expresó.

En el Centro de Eventos Valle del Pacífico, Bárcena Ibarra dijo que México tiene de vecino a Estados Unidos, con un consumo de drogas sintéticas que afecta a más de cien mil jóvenes al año. “Nuestros países tampoco son los responsables de que haya una sociedad que tenga estos problemas de consumo y de organización social tenemos sí que atender, poner en el centro a nuestras comunidades y creo que podemos hacerlo a través de políticas de educación, de salud pública de todas maneras esto es un tema de salud pública y creo que sólo así podemos desarticular esta yo diría esta cadena tan fatal que tenemos en la región”, recalcó.

México y Colombia trabajan para eliminar el tráfico de drogas

FOTO: Archivo

Las conclusiones de la conferencia podrían ser la base para futuros encuentros.

Destacó que se trabaja para combatir este flagelo de forma coordinada con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, además de las de Salud y Educación, para tener un “enfoque que debemos darle al tema de drogas sea un enfoque por la vida, por la paz, por el desarrollo pero sin duda también combatiendo que duda cabe a la delincuencia”.

Dijo que la conferencia fue una iniciativa después de la reunión en México de los presidentes López Obrador y Gustavo Petro para mirar este problema desde la perspectiva de América Latina y el Caribe ya que se está pasando por grandes sufrimientos a partir de la droga y por los carteles.

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, alertó qué hay una mafia internacional que tiene presencia en varías países, y puso ejemplo Ecuador que en un solo día tuvieron 11 golpes en distintas partes del país.

“Y hablando con distintos jefes de estado cada uno a su manera y en función de su experiencia y en relación con su país tiene una visión porque está siendo objeto de esto de estas mafias que se han ocupado ya del negocio porque las nuevas circunstancias han llevado a que esa delincuencia busque nuevos mercados”, refirió.

A mediodía, se llevará la clausura de la conferencia que contará con la participación de los presidentes de Colombia y México.