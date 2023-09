Maru Campos llama a las mujeres a confiar en sus capacidades

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, indicó que las mujeres no son para cubrir una cuota, pues ser mujer no es un argumento, es una condición, por lo que no importan los beneficios que dan las cuotas de paridad para acceder a cargos públicos, “lo podemos hacer por nosotras mismas, demostrando con capacidad que sí podemos”.

Al dar una ponencia durante el Encuentro Nacional Mujeres de Acción, en la Ciudad de México, la mandataria llamó a las mujeres a reconocerse a sí mismas en el ámbito político, a creer en sus capacidades, habilidades y destrezas.

El evento contó con la presencia de la coordinadora nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y mujeres destacadas de Acción Nacional como Margarita Zavala, Josefina Vásquez Mota, Ana Tere Aranda, Cecy Romero.



La mandataria chihuahuense puntualizó que tanto ella, como muchas otras mujeres, no han tenido esos beneficios que da la cuota de género y han demostrado su capacidad para llegar a donde están.

En su caso, puntualizó, uno de los razonamientos que la llevaron a ser gobernadora ha sido su amor por México y su amor por los chihuahuenses, que no le permitió rendirse ante los golpes, persecuciones y traiciones de que fue objeto.

“No nos podemos rendir porque hay gente que cree y tiene la confianza en nosotros”, señaló.

Agregó que otro de los puntos importantes ha sido la fortaleza, “con los ovarios bien puestos caminar hacia adelante, tener conocimiento de quiénes somos y qué estamos haciendo. Y para eso, algo muy importante es el reconocimiento de uno como mujer”.

Maru Campos invitó a las presentes a quedarse unidas y con esa fortaleza para luchar por sus familias con ese amor por México, acompañando a Xóchitl Gálvez.

“Vamos juntos al año que entra a que nos regresen lo que nos pertenece, porque somos unas chingonas y hoy en día, chingonas se escribe con “X” (de) Xóchitl Gálvez”, dijo.