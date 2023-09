Marchas y movilizaciones que afectarán las calles de la CDMX hoy 9 de septiembre

Marchas, eventos culturales y recreativos, entre otras movilizaciones sociales podrían afectar las calles de la capital este sábado 9 de septiembre. De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (C5), se esperan 8 importantes concentraciones en al menos cinco alcaldías: Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco y Miguel Hidalgo. Para evitar retrasos en tus traslados, en el Heraldo de México te contamos todos los detalles.

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 14:00 horas, al menos 100 personas del colectivo Aula Cannabica llevará a cabo una concentración en las inmediaciones de la Plaza de la Información, lo que podría provocar afectaciones en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, colonia Tabacalera. Con el Festival “Skannabis Fest”, buscan celebrar la diversidad cultural y exigir la despenalización del uso de la cannabis con fines medicinales y recreativos. Participan los colectivos Sociedad Cannabica, Humo Sagrado, Arma Cultural y Amor Revolucionario

Posteriormente, se espera otra concentración en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República de la colonia Tabacalera. A las 15:00 horas, alrededor de 200 personas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México celebrarán el festival político cultural “México le Canta a Chile”, en conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Por otra parte, aunque no tiene hora definida, se estima que, "durante el día", un grupo de aproximadamente 300 personas del Movimiento de los Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México realice una concentración en Eje Central Lázaro Cárdenas número 43, colonia Centro.

Alcaldía Álvaro Obregón

A partir de las 09:00 horas, más de 4 mil simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) se reunirán en el centro de exposiciones Santa Fe, ubicado en la Avenida Santa Fe número 270, colonia Santa Fe. Celebrarán el “Encuentro Nacional de Mujeres en Acción”, al que asistirá la candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez Ruiz. Se prevé el arribo de autobuses provenientes de diferentes estados de la República, que transportan a las simpatizantes al evento.

Alcaldía Coyoacán

Una concentración en las inmediaciones del Museo Nacional de las Culturas Populares, ubicado en la Avenida Miguel Hidalgo número 289, colonia Del Carmen, afectará la circulación desde las 10:00 horas. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) realizará las “Jornadas por la Inclusión y la No Discriminación”, con la finalidad de sensibilizar y fomentar una convivencia incluyente. Apoya la Secretaría de Gobernación (Segob), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Alcaldía Iztacalco

Desde las 11:00 horas, se espera una concentración del Partido del Trabajo (PT) en el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, ubicado en las calles Oriente 255 y Sur 24, de la colonia Agrícola Oriental. Celebrarán un congreso extraordinario para "ratificar el compromiso con las y los vecinos de la demarcación y de la Ciudad de México". Por la tarde, a las 16:00 horas, la Colectiva de Mujeres con Discapacidad realizará una concentración en la Avenida Té y Río Churubusco, colonia Bramadero Gabriel Ramos Millán, por el ciclo de conferencias en conmemoración del “Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad”.

Alcaldía Miguel Hidalgo

Finalmente, en esta demarcación se espera una concentración a las 16:00 horas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Al menos 60 personas se darán cita en el Faro Cosmos, ubicado en la calzada México Tacuba, colonia Tlaxpana, por las “Jornadas por la Inclusión y la No Discriminación”, con la finalidad de sensibilizar y fomentar una convivencia incluyente. También asistirán representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Se esperan marchas y concentraciones en la CDMX. Foto: Especial

Hoy No Circula pone a descansar estos autos

Con el objetivo de controlar y diminuir las emisiones contaminantes, algunos vehículos no tienen permitido transitar este sábado 9 de septiembre debido al programa Hoy No Circula, implementado en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y al menos 18 municipios del Estado de México. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las restricciones aplican de 5:00 a 22:00 horas para:

Vehículos con Holograma 1 y terminación de placas con número par —0, 2, 4, 6, 8

Todos aquellos con holograma 2

Autos con placas foráneas

El programa Hoy No Circula busca disminuir la emisión de contaminantes. Foto: Especial

En tanto, vehículos vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con holograma 0 —cero— y 00 —doble cero— quedan exentos de las prohibiciones y pueden circular normalmente. Cabe recordar que, según el calendario del programa para el Estado de México, las restricciones para los automóviles con placas foráneas aplican sólo desde las 5:00 hasta las 11:00 horas.

Edomex: En estos municipios aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

