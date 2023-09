¿El 15 de septiembre es un día oficial en tu trabajo? Esto es lo que debes saber

Cada 15 de septiembre los mexicanos celebran el aniversario de la Independencia, algunos se reúnen y festejan en grande, para otros es un día normal, este 2023 será viernes, un día perfecto para la fiesta, incluso para un puente, pues hay quienes se preguntan si será un día de asueto o tendrán que presentarse a trabajar de manera normal.

La respuesta general es que sí deberán trabajar como cualquier otro día, pues el 15 de septiembre no es un día festivo oficial, de acuerdo con el calendario, aunque dependerá de cada empresa la flexibilidad de horario.

Desde hace varios días se preparan las fiestas patrias. Foto: Cuartoscuro.

¿Por qué el 15 de septiembre no es un día de descanso oficial?

Lo primero que debe tenerse claro es que aunque los mexicanos tienen varios días de celebración, pero no todos están reconocidos como oficiales y el día en que el cura Miguel Hidalgo comenzó a reunir al pueblo para dar el grito de Independencia es de esos, a diferencia del 16 de septiembre, cuando comenzó la lucha que liberó al país.

Pero el aniversario 213 de la Independencia de México caerá en sábado, un día en que muchas personas no laboran, para quienes sí lo hacen, se les debe pagar al triple por ser un día festivo oficial. Es decir, se les deberá de cubrir el salario diario normal más el doble, tal y como lo marca el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

Los días festivos oficiales son aquellos no son laborables y de acuerdo al Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, es obligatorio que el trabajador descanse y en caso contrario a recibir la remuneración que marcan oficialmente. Los festivos no oficiales son los días en que los mexicanos celebran algo, pero la ley no lo marca como de descanso obligatorio, aunque algunos de ellos las escuelas de educación básica sí suspenden las clases.

El 15 de septiembre se trabaja de manera normal. Foto: Cuartoscuro.

Cuáles son los días festivos oficiales de 2023

1 de enero, Año Nuevo

6 de febrero, aniversario de la Constitución Mexicana

20 de marzo, natalicio de Benito Juárez

1 de mayo, Día del Trabajo

16 de septiembre, Independencia de México

20 de noviembre, Revolución Mexicana

25 de diciembre, Navidad

SIGUE LEYENDO

Fiestas Patrias 2023: ¿abrirán los bancos el 15 y 16 de septiembre?

Zócalo 15 de septiembre: ¿qué artistas cantarán por las Fiestas Patrias?