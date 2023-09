AMLO: "México debe participar en el combate al consumo de fentanilo"

Cali, Colombia.- El presidente López Obrador, afirmó que se debe participar en el combate al consumo y tráfico del fentanilo en Estados Unidos. Al presentar las conclusiones de la “Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas” acompañado de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que es una obligación moral y por humanismo.

“Aunque no sea un problema nuestro propiamente o que no nos afecte de manera directa tenemos la obligación moral y por humanismo, debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo en Estados Unidos. Es una pandemia que están enfrentando, no es un asunto nada más cuantitativo no es decir pierden la vida 100 mil jóvenes cada año por el consumo del fentanilo y dar la espalda y decir a nosotros no nos importa”, apuntó.

En el Centro de Eventos Valle del Pacífico, dijo que la participación debe ser por encima de banderías partidistas y de posturas ideológicas, respetando la soberanía de los pueblos. El mandatario mexicano dijo que para atender ese problema de fondo no es eliminar el fentanilo ya que si hay consumo es que algo anda mal en esa sociedad y puede surgir otra sustancia igual de dañina.

Refrendó su postura de atender las causas de este fenómeno, fortalecer valores y atender a los jóvenes. El presidente de México respaldó a su homólogo Colombiano quien ha estado envuelvo en varios escándalos.

“El presidente Petro es nuestra hermano, nuestro compañero, el presidente Petro fue una bendición para Colombia el tener a este presidente es una bendición para Colombia”

Después, López Obrador refirió que en “Colombia se decía que la oligarquía se creía inglesa, que la izquierda de Colombia se sentían franceses, pero que el pueblo de Colombia se sentía mexicano”. En su discurso, el presidente de México dijo que hay que apoyar con inversiones propias y de organismos financieros internacionales para que la actividad productiva del campo se sustituya la siembra de marihuana, de amapola, de cocaína por alimentos como maíz, de frijol, de cacao, entre otros.