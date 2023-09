"Que se pongan en nuestros zapatos", el desesperado reclamo de una madre buscadora a los candidatos a la Presidencia

"Que se pongan en nuestros zapatos y lo tengan como prioridad en las políticas públicas" ese es el mensaje que da Rosalía Castro, una madre buscadora de Veracruz, a quienes en 2024 aspiran a tomar las riendas de México, un país que se encuentra en medio de la mayor crisis de desaparición en su historia con un total de más 111 mil personas desaparecidas y no localizadas desde 1962 y hasta septiembre de este año.

La señora Rosalía Castro Toss lleva más de una década buscando a su hijo Roberto Carlos Casso Castro, quien en 2011 desapareció en Ciudad Cardel, Veracruz. Ese estado donde se baila al ritmo de "La Bamba" y se disfruta comer un volován en alguno de sus parques. Pero también esa entidad que tiene una enorme deuda con sus más de 7 mil personas desaparecidas así como con sus familias que no paran de buscarles.

Roberto Carlos Casso Castro desapareció desde el 24 de diciembre de 2011.

Cuando la noche se hizo eterna

Como "la noche más larga de su vida", así fue como Rosalía calificó aquel momento en que su hijo Roberto Carlos no llegó a su hogar. Ella lo esperaba ansiosa el 24 de diciembre de 2011 porque él le presentaría a su novia, pero nunca llegaron. Tristemente hoy, casi 12 años después, el encuentro no ha sucedido.

Tras no saber nada del paradero de Roberto Carlos ni tener comunicación con él, Rosalía no pasó la navidad en una cena familiar. Por lo contrario, se dedicó a visitar hospitales, clínicas de la Cruz Roja y centros penitenciarios. Todo con la esperanza de tener noticias sobre su hijo, pero no fue así. Al día siguiente interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes, un proceso que de poco ha servido porque ella ha sido quien tome acciones para buscar a su "corazón" e intentar atar los cabos de lo que posiblemente pasó.

"Desgraciadamente mi caso está lleno de omisiones, licencias que no se hicieron en su momento. Todo lo que hay en el expediente casi casi yo lo he aportado, no hubo y hay a la fecha una buena investigación", expresó Rosalía.

En un constante ir y venir, entre intentos de extorsiones y en medio de las omisiones cometidas por las autoridades, es como Rosalía ha tenido que buscar a su hijo desaparecido por más de una década. Y es que tan sólo en 2011, año en el que no supo nada de Roberto Carlos, en Veracruz se reportaron 462 desapariciones, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Personas desaparecidas en 2011 en Veracruz por municipio. Foto: RNPDNL

Aunque reconoce que en el actual sexenio ha habido avances en materia de desaparición tales como la creación de comisiones de búsqueda y la protección a madres buscadoras, en el caso de Rosalía los avances han sido nulos. Ante este panorama, ella junto con otras madres se dieron a la tarea de unirse en 2014 a "Solecito de Veracruz", un colectivo que hasta 2023 lo integran más de 300 madres, padres, hermanas e hijas que están buscando a un ser querido.

En conjunto, cobijándose las unas a las otras, las y los integrantes de la organización realizan mesas de trabajo con las autoridades, están al pendiente de las investigaciones y organizan búsquedas tanto en vida como en muerte.

"Lo más triste es que sigue llegando gente, digo lo más triste porque queremos que ya no llegaron a nadie", apuntó la madre de Carlos.

Rosalía Castro, madre de Roberto Carlos. Foto: Facebook del colectivo "Solecito de Veracruz·.

Veracruz un estado con crisis de desapariciones

Hasta este 7 de septiembre, Veracruz registra un total de 7 mil 433 personas desaparecidas y no localizadas. En la mayoría de los casos se desconoce el punto exacto de desaparición. Sin embargo, entre los municipios con más número de víctimas de desaparición se encuentran Veracruz, Xalapa, Córdoba Poza Rica y Orizaba.

Personas desaparecidas en Veracruz por municipio. Foto: RNPDNO.

Pese a este grave panorama, de acuerdo con Rosalía Castro las autoridades no se dan a basto. A lo largo de la búsqueda de su hijo Roberto Carlos, ella se ha dado cuenta de que el personal de las fiscalías es insuficiente comparado con el número de desapariciones que se reportan a diario en la demarcación. En este sentido, a un año de las votaciones en las que se definirá a la nueva o nuevo presidente de México, la madre buscadora de Veracruz pide a las futuras autoridades que la crisis de desaparición en el país sea una prioridad a tratar.

Para ello solicita que las autoridades correspondientes hagan una investigación por años y lugares de casos de desaparición así como que brinden un mayor presupuesto para las fiscalías encargadas de llevar las indagatorias. También cree que es conveniente que las instancias oficiales acepten colaborar con organizaciones civiles interesadas en atender la situación y que sobre todo, haya empatía por quienes buscan tomar las riendas de México.

"Que lo pongan en la agenda pública como prioritario, que le den la importancia que se le debe de dar a un desaparecido porque es un ciudadano mexicano y merece ser buscado y encontrado... Que se pongan en nuestros zapatos para que sientan ese dolor, esa angustia, esa desesperación que sientes que te vas a morir y no lo vas a encontrar, que se pongan en nuestros zapatos para que ya lo pongan en las políticas públicas", señaló Rosalía.

Protesta del colectivo "Solecito de Veracruz". Foto: Cuartoscuro.

2024 es un año clave y no sólo en términos de colores partidistas o porque probablemente México tendrá su primera presidenta. El próximo año también representa un oportunidad para que se replanteen las prioridades en el país y las víctimas encabecen esa lista porque de poco o nada sirve que las nuevas administraciones tengan planes en economía o programas sociales, si a la gente de su país la están desapareciendo.

