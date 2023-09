¿Quiénes aspiran ocupar el cargo de Fiscal de Morelos, tras el arresto de Uriel "N"?

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, informó que el miércoles 6 de septiembre envió al Congreso local la terna de aspirantes a ocupar la Fiscalía General del Estado (FGE). Esto ante la ausencia de Uriel Carmona, quien fue vinculado a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento y que por ende, seguirá su proceso en el penal de máxima seguridad del Altiplano ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Al ser cuestionado por la prensa, Blanco Bravo explicó que enviaría la terna a fin de que los diputados tomen su decisión. Sin embargo, advirtió que sería muy lamentable que no eligieran a alguna de las propuestas. Incluso, aseguró que en todo caso serán los legisladores quienes "asuman el costo político".

"Yo la voy a mandar, a ver qué es lo que deciden los diputados. La verdad sería lamentable que ellos no lo aceptarán, pero ellos van a tomar el costo político", dijo el funcionario.

Pero, ¿Quiénes son los posibles candidatos de la terna?

Hasta este momento, el gobernador de Morelos no ha dado nombres exactos de las personas que integran la terna. No obstante, en un encuentro con los medios, Cuauhtémoc Blanco aseguró que son "muchísimos" quienes están interesados en ocupar la Fiscalía del Estado. Agregó que lo que la entidad necesita es una persona que trabaje, resuelva los problemas de justicia y no permita la impunidad.

"Que llegue a una persona que trabaje, que no deje impune lo que ha pasado aquí en Morelos, pero todos están levantando la mano", aseguró el mandatario.

Filtración de la posible terna

Aunque oficialmente el ejecutivo del estado no ha dado a conocer quienes integran la terna, el medio Quadratín Morelos publicó que se filtró el documento y con base en él, los posibles aspirantes serían el subsecretario de Gobierno, José Israel Calderón Reyes; el Director Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) Óscar González Marín, y Esteban Felipe Vélez Maldonado.

Cabe señalar que quien ha estado a cargo de la Fiscalía de Morelos mientras se resuelve la situación jurídica de Uriel Carmona es Carlos Montes Tello. Se trata de un Licenciado en Derecho de profesión y abogado postulante que previamente se desempañaba como Fiscal Regional de la Zona Metropolitana

