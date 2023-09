¿Habrá encuesta interna para los precandidatos de Morena a jefatura de la CDMX? Esto dijo Batres

En las elecciones de 2024 no sólo se elegirá a la o el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador. También se renovarán las gubernaturas de nueve estados de la República incluyendo a la Ciudad de México donde algunos funcionarios ya empiezan a levantar la mano. Una de las primeras fue Clara Brugada, quien este jueves informó que se separará de su cargo como alcaldesa de Iztapalaba a fin de continuar con sus aspiraciones electorales. Pero, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir en la CDMX? ¿habrá encuestas?

Respaldada por funcionarios locales y federales así como por algunos integrantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Brugada Molina anunció que pedirá licencia a su cargo a partir del próximo 15 de septiembre. En este sentido, explicó que el 17 del mismo mes iniciará con sus recorridos por la capital del país.

Clara Brugada anunció que a partir del 17 de septiembre iniciará a recorrer la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

¿Habrá encuesta interna en la CDMX?

Durante la conferencia de prensa de este 7 de septiembre, el jefe de Gobierno explicó que las dirigencias locales de Morena y los partidos aliados de la Cuarta Transformación no han iniciado un proceso de encuesta interna como el que se realizó a nivel nacional. En este sentido, advirtió que todavía no se han establecido fechas en las que las personas interesadas deban separarse de sus cargos u otras condiciones que se llevaron a cabo en lo federal. No obstante, de acuerdo con Martí Batres, "es previsible que esto suceda".

El funcionario alertó que las dirigencias partidistas deberán ponerse de acuerdo a fin de establecer las condiciones en las que se llevaría el proceso, pero apuntó que habrá reglas muy parecidas a las empleadas con el procedimiento para elegir a la actual representante de Morena en las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum. Incluso, señaló que la regla fundamental es la de la encuesta.

Martí Batres habla del proceso interno en la CDMX rumbo a las elecciones de 2024. Foto: Cuartoscuro.

"Estaremos atentos": Batres sobre otros posibles aspirantes

El actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que hasta este momento sólo Clara Brugada le ha comunicado sobre su separación del cargo. Incluso, aclaró que "no formalizó ninguna otra cuestión para más adelante". No obstante, Batres Guadarrama aseguró que "estarán atentos" por si alguien más decide dejar su función.

El mandatario local confirmó que ahora que ya pasó el proceso nacional de selección de Morena se empezarán a revisar cuestiones rumbo al proceso electoral en la CDMX y se comprometió a ir informando en su momento. Es importante recordar que en 2024 junto con la capital del país, nueve entidades elegirán a su próximo gobernador o gobernadora:

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

