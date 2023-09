Xóchitl Gálvez presenta amparo contra autoridades de la CDMX, para evitar acusaciones en su contra

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, promovió un amparo para evitar los señalamientos en su contra por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, así como por la omisión de estas autoridades de cumplir sus obligaciones de garantizar su presunción de inocencia.

El amparo fue presentado contra el asesor B de esta dependencia, que, señaló la senadora, ha realizado declaraciones en redes sociales y en medios de comunicación contra ella. Tanto el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México como el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal se declararon incompetentes para revisar la demanda.

El Juzgado Sexto de Distrito señaló que la solicitud de Gálvez no está vinculada con un tema penal o administrativo. “De la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló como responsable: El C. (...), asesor B de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. En ese sentido, por las razones expuestas, no se acepta la competencia planteada por el secretario encargado del despacho declinante. Solicítese de la manera más atenta al juzgado declinante que acuse de recibo y haga del conocimiento si insiste o no en declinar la competencia del presente juicio”, indica el acuerdo del Juzgado Sexto de Distrito.