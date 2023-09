Hoy no circula: qué autos descansan hoy, miércoles 6 de septiembre en la CDMX

Mantener bajo control las emisiones contaminantes realizadas por los vehículos con motores de combustión interna, es clave para garantizar la salud de las personas que viven en grandes ciudades.

Mediante la administración de la circulación de vehículos, la cual disminuye hasta en un 20 por ciento al día, el programa Hoy no circula, que se aplica en la Ciudad de México y sus 18 municipios conurbados, tiene ese objetivo.

¿Cuáles son los autos que no circulan hoy en la CDMX?

Si tu automóvil cuenta con engomado rojo, tiene holograma 1 o 2 o sus placas de circulación cuentan con terminación 3 o 4, deberá permanecer resguardado durante este día entre las 5:00 y las 22:00 horas.

Esta restricción aplica también a camionetas y otros vehículos de gran tamaño, los cuales sean sujetos de la verificación vehicular, sin importar el estado en el que hayan sido emplacados.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy no circula?

Como el objetivo del Hoy no circula es reducir la cantidad de vehículos que emiten partículas contaminantes, aquellos automóviles que cuenten con tecnologías que no produzcan este tipo de compuestos, como los híbridos o los eléctricos, no están contemplados en el programa.

Tampoco aquellos que cuenten con hologramas cero o doble cero, los cuales son asignados después del proceso de verificación obligatoria que se debe realizar dos veces al año.