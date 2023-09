Legislatura del Edomex ofrece ser "aliada" de Delfina Gómez: habrá diálogos, coordinación y acuerdos

En el arranque del último año de actividades de la 61 Legislatura local, las siete fracciones parlamentarias y el grupo independiente ofrecieron ser aliados, dialogar y coordinarse con la gobernadora electa, Delfina Gómez Álvarez, aunque los de oposición con el PRI afirmaron que defenderán lo construido y las instituciones.

Para el quinto período ordinario de sesiones, la bancada de Morena se hizo de la mesa directiva del pleno con la diputada Azucena Cisneros Coss, además que las vicepresidencias fueron para el PRI y PAN.

En cada nuevo año legislativo se ingresan un estimado de 500 iniciativas o decretos, aunque de septiembre a diciembre los 75 diputados deberán discutir y avalar el Paquete Fiscal 2024, las Cuenta Públicas 2022 y emitirán la convocatoria para renovar las 125 alcaldías y 75 diputaciones, entre otros temas.

En el arranque de las actividades legislativas, de manera generalizada también las bancadas reconocieron al gobierno que encabezó el priista, Alfredo Del Mazo Maza y los resultados que entregó, así como los pendientes.

Además, desearon éxito a la gobernadora electa, Delfina Gómez Álvarez, quien el 14 de septiembre tomará protesta como gobernadora constitucional y el 16 de septiembre iniciará su sexenio.

A nombre de la bancada del PRI, la diputada del PRI, Isabel Sánchez Olguín, ofreció a la nueva administración realizar un trabajo articulado y conjunto para dar resultados a favor de los mexiquenses, pero, aclaró, que serán una oposición activa, abierta y dispuesta a escuchar.

Pero defenderán lo que funciona, las instituciones, los programas, procesos y avances, aunque, recalcó, que no serán una oposición intransigente o polarizante, pues fortalecerán todo lo que sumen, y lo que atente será señalado y cuestionado.

Los aliados de la gobernadora electa Delfina Gómez

El legislador del PAN, Francisco Santos Arreola, aseguró que serán aliados de la gobernadora y tenderán la mano para acuerdos, aunque no serán un tapete, precisó que ser oposición no es decir no a todo, y reiteró diálogo y apoyo sin condición o miramientos.

El coordinador de los diputados del PRD, Omar Ortega Álvarez, enfatizó que su bancada irá viendo, respaldando o cuestionado a la nueva administración, pues le dieron un voto de confianza al aprobar la reestructuración de la administración pública para que inicie con un aparato acorde a la estrategia y las metas.

Desde Movimiento Ciudadano (MC), su líder, Martín Zepeda Hernández, abrió la puerta para trabajar con Delfina Gómez, de manera coordinada y transparente, de tender puentes de diálogo y respeto, pero serán meticulosos y escrupulosos porque no harán alianzas si no se respeta los derechos humanos o si se perjudica al estado.

En respuesta, el coordinador de Morena, Maurilio Hernández González, coincidió en que los inspira a todos el bienestar del estado y la responsabilidad para trabajar, reconoció al Ejecutivo en turno por la civilidad con que se manejó y la forma en que ha comenzado la transición en la entidad.

Destacó además que tienen 180 días para hacer la reglamentación que acompañará la Ley Orgánica de la Administración Pública que dicta cómo funcionará la nueva estructura del gobierno.

Los aliados de Morena, los grupos parlamentarios del PVEM, PT y sin partido auguraron que iniciará una nueva era, de profundos cambios y de transformación del estado como pasa en el país, y ratificaron que respaldarán a la nueva gobernadora.

