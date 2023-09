Amenazan de muerte a la mamá de Karla Yesenia, víctima de feminicidio, en Chiapas

La noche de este lunes dos sujetos atentaron contra Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Yesenia Gómez Velasco, joven asesinada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 2018.

De acuerdo a la madre de Yesenia, quien encabeza la colectiva Madres en Resistencia, alrededor de las 10:30 de la noche llegaron hasta su domicilio ubicado en la avenida Los Limones número 28 de la colonia Las Granjas en la ciudad capital, donde accionaron un arma de fuego dando cinco disparos al aire para después amenazarla.

La mamá de la víctima exige justicia por su hija Foto: Especial

“A mí me dijo uno de ellos mira mujer hija de tu... no quiero decir malas palabras pero mentándome la madre me dijeron que si yo hablaba iban a regresar por mi y me iban a matar entonces yo estoy entendiendo que eso es una aviso que me van a mandar a matar no sé de dónde venga pero sí tengo miedo ya no estoy segura en mi vivienda pero tampoco lo puedo dejar porque es lo único que yo tengo hoy en día”.