Acusan a Xóchitl Gálvez de usurpar a la mujer indígena

El tema electoral se coló en las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, y la defensa y acusaciones contra la senadora Xóchitl Gálvez aparecieron en la efeméride del Día Internacional de la Mujer Indígena.

Fue la diputada Irma Juan Carlos, de Morena, quien calificó de usurpadora, e hipócrita a Gálvez Ruiz por hacerse pasar como indígena cuando, aseguró, no lo es

“Las mujeres indígenas que verdaderamente somos de pueblos, no nos van a engañar, no nos van a sembrar a una indígena falsa. Xóchitl Gálvez no nos representa. Ella vino a usar el poder y los recursos públicos e hizo uso de esta tribuna para iniciar su campaña presidencial. Eres una impostora, una usurpadora, mentirosa, hipócrita y sinvergüenza. Tú no eres indígena”, expresó en tribuna.

En su oportunidad, Esther Martínez Romano, legisladora del PT, también puso en duda la legitimidad de Xóchitl Gálvez como mujer indígena, sobre todo cuando se autoproclaman para su lucro político.

“La auto adscripción indígena no debe permitirse para quien lo quiera usar y convertir en un privilegio y alzar una bandera que no les pertenece. Una verdadera mexicana indígena, no podría comulgar con un partido cuyos liderazgos llaman con desprecio a las mujeres “lavadoras de dos patas". Las mujeres indígenas somos auténticas, tenemos convicciones profundas, abrazamos los ideales de la justicia social”, dijo.

“Estamos a unos meses de ver a una mujer de origen indígena conducir el destino de nuestro país", señalan panistas Créditos: Cuartoscuro

Panistas defienden a Xóchitl Gálvez

Antes, Berenice Montes Estrada, del PAN, aseguró que, en el 2024, una mujer indígena, emprendedora y con agallas, refiriéndose a Xóchitl Gálvez llegará a Palacio Nacional y demostrará en el 2024, que las pesadillas terminan y el sueño de un México mejor es posible.

“Estamos a unos meses de ver a una mujer de origen indígena conducir el destino de nuestro país. Reniegan de ella, quienes por años abanderaron la causa indígena y hoy actúan con abominable discriminación y racismo hacia una mujer que está enfrentando a todo el aparato del poder con entereza y valentía”, afirmó.

Antes en la efeméride de la Promulgación de las Leyes de Reforma, Marcelino Castañeda del PRD, señaló que abrirán las puertas de Palacio porque “hoy la esperanza de México se pronuncia con X”, mientras que Guillermo Huerta Ling, del PAN, comentó que “Hoy muchos mexicanos con X mayúsculo, quieren un cambio, quieren la unidad la paz entre todos, y les informo que esta llegará el primero de octubre del próximo año”, a lo que Rocío Natalí Barrera Puc del PT, aseguró “sigan soñando porque esa X no va a llegar nunca”.

dhfm