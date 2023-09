Jostin y Manuel solo querían vender un perrito, pero fueron brutalmente asesinados, sus verdugos grabaron la ejecución

La entrada del Ejército Mexicano a Frontera Comalapa, Chiapas; este miércoles trajo esperanza para la población pero a la vez malas noticias para la familia de Jostin de 19 años y Manuel de 25 años. Ambos fueron levantados el 12 de septiembre en el tramo Frontera Comalapa a Motozintla cuando iban a vender un perrito, pero lamentablemente fueron ejecutados la madrugada del 22 de septiembre junto a dos personas más.

Apenas este miércoles fue notificada la familia de manera oficial, la madre de Jostin y cuñada de Manuel, Lily Roblero, solo pide rescatar los cuerpos pues le informaron que los enterraron en un hoyo.

Los cadáveres fueron encontrados en un paraje de la comunidad. FOTO: Archivo.

Sus cadáveres fueron arrojados a un hoyo

"Lo últimos que sabemos es que cuatro cadáveres estuvieron allá tirados en Motozintla desde el día viernes lo único que queremos es recuperar los cuerpos y darles cristiana sepultura porque ya los identificamos en fotos y videos tan crueles que han subido a las redes sociales ahora solo apoyénnos a traerlos y tenerlos con nosotros y enterrarlos como debe de ser pero seguimos exigiendo justicia al gobierno a donde sea pero que hagan algo".

Una persona le dijo que compraría al animal en Motozintla por lo que ambos fueron a venderlo, sus familiares saben que llegaron a su destino porque un testigo los vio pero luego ya no supieron de ellos.

Sus familias los buscaban desde el pasado fin de semana. FOTO: FGE.

La necesidad los hizo ir a pie a dicha región, tenían 19 y 25 años de edad

Jostin Rudybey Vázquez Morales de 19 años de edad acompañó a Manuel de Jesús Flores Zúñiga de 25 años a vender un perrito de raza pug, este último quería dinero para comprar leche para su bebé ante la escasez de productos en Comalapa.

"Era tanta su necesidad de llegar hasta Motozintla que se lo aventaron caminando estando tan lejos hay un muchacho que manda a decir que es un anónimo porque ni siquiera reveló su nombre nos dijo sí los muchachos entraron a Motozintla pasaron a mi tienda compraron refresco y encontraron una manguera y se mojaron porque iban sudando llevaban al animalito por eso nos consta sabemos que llegaron no sabemos si fue una trampa la compra de ese perro no lo sé que ya me los mataron de la manera más cruel".

Las autoridades investigan el móvil de este crimen. FOTO: FGE.

Los torturaron y compartieron su asesinato en redes sociales

Los dos jóvenes que fueron reportados como desaparecidos fueron localizados sin vida, tenían signos de violencia y tortura, además su muerte fue grabada en un video y exhibida en redes sociales.

Autoridades estatales confirmaron que luego de que el Ejército Mexicano pudiera entrar a los municipios, por fin pudieron localizarlos, lamentablemente sin vida. Ahora la familia de Jostin y Manuel solo piden tener sus cuerpos para darles cristiana sepultura.